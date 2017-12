La legislación electoral española prohíbe estos días publicar sondeos o encuestas que den a conocer la intención de voto de los electores. El sábado, The National, un diario escocés, publicó el primero de los sondeos , que se han actualizado cada día, con el objetivo de conocer la evolución de los votos y los escaños. Consulta aquí laLas elecciones del 21 de diciembre vienen marcadas por su convocatoria a raíz de la, además de por el encarcelamiento de algunos de los candidatos de las listas independentistas o la permanencia de Carles Puigdemont, líder de la candidatura de Junts per Catalunya, en Bruselas. Durante la campaña, prácticamente, lo que podría suponer la ingobernabilidad tras el 21D y la repetición de los comiciosdentro de cuatro meses.El viernes se publicaron las últimas encuestas permitidas por la ley electoral española e ilustraron un panorama que insiste en dicha dificultad de gobernabilidad: no dan una mayoría clara a ninguno de los dos bloques enfrentados. El País y Abc auguran la, seguida de Junqueras, el empate de JxCat y PSC, la lista encabezada por Doménech, la CUP y, en último lugar, el PP. La Razón coincide con El Mundo yy, en el caso del primer diario, el PP sacaría un escaño menos que los conservadores.El Periodic d'Andorra publica también desde este sábado. El de este martes lo puedes consultar aquí