'Abc' publica una entrevista con Inés Arrimadas en jornada de reflexión

La campaña electoral de cara a los comicios catalanes que se celebran este jueves quedó clausurada el martes, dando paso con la jornada de reflexión al reto de templar un escenario cuanto menos turbulento. Aunque durante la víspera de las elecciones no hay lugar para actos de propaganda política, el diario Abc ha decidido llevar a portada una entrevista con la candidata de Ciudadanos,. Un portavoz autorizado de la Junta Electoral Central ha manifestado en declaraciones aque, hasta el momento, no se ha recibido ninguna queja al respecto. Sobre si la publicación de la entrevista va en contra de lo que establece el Régimen Electoral General, la Junta ha señalado que únicamente se posicionará "cuando haya recursos. Si alguien lo plantea, la Junta se pronunciará".No obstante, lo cierto es que la Junta "sí se pronunció en su momento", tal y como confirma el propio órgano a este diario. Fue en octubre del año 2006 . La Junta expresó entonces que "al de la votación, por cuanto puede dicha publicación ser considerada acto de campaña y no se trata de actividad de información, como es la de la referencia a actos de campaña celebrados el día anterior al de reflexión y publicados en dicho día".Según el artículo 144 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses quienes realicen "de la campaña electoral".La entrevista que publica este miércoles el diario Abc y que firma Salvador Sostres se abre con una reflexión del periodista, quien afirma que la candidata "esy cualquier estereotipo en el que se la pretenda encasillar". Sostres, quien asevera que la candidata "defiende aquello en lo que cree", pregunta a Arrimadas sobre su voluntad de facilitar un gobierno constitucionalista, sobre sus prioridades para recuperar la economía catalana o respecto a las infraestructuras que a su juicio más urgentemente necesita Cataluña.El 13 de marzo de 2004, un día antes de las elecciones generales de aquel año, ya levantó polémica unapublicada por el diario El Mundo , en la que el entonces candidato afirmaba tener la "convicción moral" de que la banda terrorista ETA se encontraba tras la autoría del atentado del 11M.La Junta Electoral Central también tomó una decisión respecto a uno de los asuntos más controvertidos antes, durante y tras la campaña. Se trata de los lazos amarillos en solidaridad con los exconsellers que se encuentran en prisión y con los también presos Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Durante la votación, ", como el de los lazos", explica un portavoz de la Junta. El acuerdo, no obstante, sólo afecta a apoderados e interventores, que fue "la consulta que se le hizo". No hay, sin embargo, "ninguna consulta de ninguna clase respecto a los electores", de modo que la prohibición no se extiende, por el momento, a los votantes.La Junta recuerda que el artículo 93 de la LOREG establece que "ni en los locales electorales, ni en sus inmediaciones se podrá realizar propaganda electoral de ningún género". Por este motivo, "los miembros de las Mesas electorales deberán mantener una posición de completaen el interior de los colegios electorales, sin que, en consecuencia, puedan llevar camisetas o emblemas de formaciones políticas o que incorporen símbolos de carácter partidista, como el lazo amarillo". Lo mismo sentencia para los interventores o apoderados, que "únicamente podrán ostentar emblemas o adhesivos con el nombre y siglas del partido o coalición y la palabra interventor y apoderado, a los puros efectos de identificación".A finales de noviembre, y tras una queja formulada por el Partido Popular, la Junta Electoral de zona ya prohibió al Ayuntamiento de Barcelonade amarillo y obligó, esta vez a petición de Ciudadanos, a retirar un cartel por la "libertad de los presos políticos".