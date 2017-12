IU muestra su "rechazo más firme" al cese de Mato y pide a Carmena que "rectifique en su errónea decisión"

Mato: responsable del superávit

Decisión "difícil" pero "responsable"

IU Madrid ha mostrado suante el cese del edil Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y solicita a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena , queAsí lo detalla la resolución aprobada por unanimidad de la Coordinadora Regional de IU-Madrid, órgano de dirección de la federación, que se ha reunido este martes para creada por el cese de Sánchez Mato y el visto bueno al Plan Económico Financiero (PEF) en el Pleno municipal del lunes, según informa Europa Press.El documento señala que la "referencia y apuesta" de IU es la unidad dentro de Ahora Madrid y el equipo de gobierno del Ayuntamiento. A su vez, defienden Ahora Madrid como "espacio colectivo, participativo, democrático, plural y de elaboración programática; que"Mostramos nuestro más firme apoyo al proyectode medidas desde el Gobierno central del PP ", enfatiza la resolución pero añade que IU Madrid entiende que "es necesario que en todos los espacios de unidad popular, la discrepancia debe ser normalizada ya que es parte de su razón de ser".Además, la formación subraya que se tiene que trabajar en el próximo periodo por "vincular lay de las activistas en las decisiones". "Mostramos nuestro rechazo más firme ante la decisión del cese de Carlos Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda y solicitamos a la alcaldesa que rectifique en su errónea decisión", recoge la resolución.El documento detalla ela los concejales de IU Madrid en el Ayuntamiento de Madrid (en referencia también a) y, en especial, a Carlos Sánchez Mato por el rechazo al PEF que supone "políticas de recortes y regresión para los vecinos de Madrid".De Sánchez Mato dice que ha sido el "responsable directo" de conseguir que el Ayuntamiento de Madrid tenga las cuentas más que saneadas con un superávit de más de 1.000 millones de euros y una(más de 2.000 millones desde que llegó Ahora Madrid al Gobierno municipal), unido a un incremento de inversión en infraestructuras del 102% y de la inversión social en un 74%.Junto a ello, expone que el edil contribuyó acomo Madrid Calle 30, Mercamadrid, Open de Tenis, o el de la EMVS. "Todo ello dentro de un marco normativo diseñado por el PP para obstaculizar la autonomía local y en un contexto de continua agresión del Ministerio de Hacienda a las políticas municipales alternativas", expone IU Madrid.Aparte, recalca que el Ayuntamiento cumplió las medidas "coercitivas" planteadas por Montoro pero encontró las." Sin embargo, el Ministerio endureció su posición e impuso nuevos recortes que "exceden por mucho lo contemplado en la regla de gasto"."Fue un, que sólo se ha realizado con el Ayuntamiento de Madrid, y que tiene el objetivo de torpedear el proyecto ejemplarizante de Ahora Madrid", insiste la formación.También apunta a que otros ayuntamientos de Madrid y del Estado en los que está IU dentro de los gobiernos del cambio "sufren las injustas medidas del gobierno del PP", a las que hacen frente desde ely su "programa de izquierda"."Seguiremos luchando por la unidad, por los espacios de unidad popular y electoral, pory de gobierno y por la lucha y la movilización social contra los recortes que se imponen desde el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro", expone la resolución.Respecto a la postura de la formación ante el Pleno para abordar el PEF, recuerda que IU Madrid Ciudad, tras un debate" intenso y muy necesario", tomó finalmente la decisión en su coordinadora de "reclamar que lasen una consulta el sentido del voto sobre los recortes impuestos por Montoro", solicitando que se pospusiese el Pleno del Ayuntamiento que se celebraría el lunes siguiente.Esta propuesta no se llevó a cabo y por ello, los tres concejales de IU Madrid cumplieron con la decisión tomada por la Coordinadora de IU Madrid Ciudad, sobre la aprobación del PEF de no participar del voto en el pleno. Además de los tres ediles de IU, otros tres concejales del grupo municipal () se sumaron a esta decisión. "Por ello desde aquí les mandamos una calurosa muestra de cariño y de compañerismo", expone.Desde la coordinadora regional ponen "en valor la altura y responsabilidad" de los compañeros que asistieron el pasado domingo a la reunión de la coordinadora de Madrid Ciudad y afrontaron "con madurez y espíritu constructivo un debate "largo y difícil para poder salir con una decisión política que".y no podemos permitir que los ataques de la derecha debiliten ni a nuestra organización ni a su decidida apuesta por la unidad popular", apostilla el documento de IU Madrid.