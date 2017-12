Podemos denuncia a los jóvenes que amenazaron en un vídeo a Pablo Iglesias con un tanque

VIDEO de un militar español en un tanque: "Vamos a darle una sorpresa a Puigmdemont @KRLS . 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas @Pablo_Iglesias_ el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España!" pic.twitter.com/c3LatywDhV — Miquel Ramos (@Miquel_R) 12 de diciembre de 2017

Podemoscontra el vídeo difundido en las redes sociales en el que un hombre subido a un tanque en un cuartel de Zaragoza amenaza al líder del partido morado, Pablo Iglesias. La formación argumenta que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de amenazas y de incitación a la discriminación, al odio y a la violencia, recogidos en los artículos 169 y 510 del Código Penal.En el vídeo objeto de la denuncia de Podemos, se ve a dos jóvenes subidos al carro de combate en movimiento. "Aquí estamos buscando solución a los problemas de España, y creo que los he encontrado", dice uno de ellos desde el vehículo, para posteriormente enfocar con la cámara al cañón del carro de combate y añadir "vamos a dar una sorpresa al [expresident de la Generalitat, Carles] Puigdemont, 70 toneladas de puro amor y pura democracia". Es entonces cuando el joven amenaza también a Iglesias con las palabrasSegún señala Podemos en la denuncia, "el sujeto que realiza el vídeo amenaza al secretario general de Podemos con causarle un mal constitutivo de delito, sin aclarar más condición que la de tener acceso a armamento militar,". "La amenaza concluye con la expresión de su motivación política a través del insulto, seguido de la expresión 'Arriba España', conocido lema de la dictadura del general Franco que viene siendo utilizado hoy en día como elemento distintivo de los grupos de extrema derecha", apunta igualmente la formación, que denuncia que "la amenaza estaría dirigida en general a la intimidación no sólo de determinados representantes públicos en virtud de su ideología, sino contra la propia convivencia democrática, la pluralidad de la representación política y al ejercicio de las funciones de representación pública".Podemos también señala en su denuncia que, que "contiene imágenes de varios individuos encaramados a un carro de combate en marcha, varios de ellos aparecen uniformados, por lo que en un principio se indicó en las diferentes informaciones que se trataba de militares". Después de hacerse público el vídeo, el Ministerio de Defensa aclaró que sus protagonistas no eran militares sino civiles, aunque Podemos apunta que el ministerio no aclaró "el origen de esa información".La formación reclama en su denuncia que se "proceda de forma inmediata y urgente" al "esclarecimiento" de estos hechos por si fueran constitutivos de delito, y también, "a la averiguación de los autores tanto de la grabación y difusión del vídeo como de sus protagonistas y participantes,