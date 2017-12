Zoido dice que están "preparados" si hay que repeler ciberataques

Un total de 5.554.394 catalanes están llamados a votar en las elecciones de este jueves para elegir losde entre un total de 38 candidaturas, ha explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.Se trata de un 0,79% más de personas de las que votaron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y, del total del censo,residen en Catalunya y 226.381 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto.Ha crecido el número de votantes desde el extranjero hasta llegar a las 39.521 personas, unque en 2015, mientras que baja el número de ciudadanos que han optado por votar por correo: 78.876 personas, un 26,5 menos.Habrá 2.680 locales electorales y 8.247 mesas distribuidas por losmunicipios de Catalunya: abrirán a las 9 horas y las mesas se distribuirán en 5.885 en Barcelona, 825 en Girona, 534 en Lleida y 1.003 en Tarragona.El delegado ha asegurado que se gestionará la jornada "" por un equipo de 24.741 personas entre presidentes y vocales de mesa, y además habrá 49.482 suplentes, 3.889 representantes de la administración y también los apoderados e interventores de los partidos.Se trata de unas elecciones en las que podrán votars por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad.La ANC, la CUP, los Comités de Defensa de la República (CDRs) y ERC explicaron semanas atrás que desplegarían una red de apoderados por los colegios electorales para seguir de cerca el escrutinio y hacer un "Recordaron que la Generalitat está intervenida por el Estado a través del artículo 155 de la Constitución y expresaron sus temores que, por ello, no hubieraMillo ha señalado que es legal que los apoderados debidamente acreditados estén presentes en el escrutinio, pero ha avisado: "".También ha comparecido el secretario general técnico del Ministerio de Interior,, que ha afirmado que el recuento paralelo "no es ilegal pero carece de todas las garantías".Puigserver realizará varias comparecencias durante este jueves para informar de los índices de participación y lo hará desde el Pabellón 8 de la Fira de Barcelona de Montjuïc, y al final del día tiene previsto sumarse el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Los ciudadanos podrán seguir las elecciones desde la aplicación eleccions21d, quedatos de participación y resultados y también en la web 'resultats.parlament2017.cat'.Millo ha previsto más participación que hace dos años, por lo que ha avisado de queque entonces.Preguntado por si los ciudadanos pueden ir a votar con lazos amarillos, Millo se ha limitado a señalar que ni los miembros de las mesas electorales ni interventores ni apoderados pueden llevar simbología partidista para garantizar "" de la jornada electoral.Los lazos amarillos sonpara criticar la presencia de cuatro de sus dirigentes en la cárcel: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y que consideran "presos políticos".Más dede Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local conformarán el dispositivo de seguridad pública de las elecciones autonómicas de este jueves, una cifra superior a otros comicios anteriores "para garantizar una jornada absolutamente tranquila".Lo ha explicado el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, en la rueda de prensa. El refuerzo de agentes se ha hecho específicamente en el cuerpo de Mossos, mientras que "las dotaciones serán las mismas que" en el caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.Puigserver ha detallado que "se respetan las competencias de los distintos cuerpos" y que los Mossos se encargarán de la seguridad del dispositivo electoral. Y ha precisado que un total 12.321 agentes de Mossos darán "" a los colegios electorales en coordinación con 1.834 policías locales.En anteriores comicios, los Mossos y las policías locales ofrecían, que significa que un coche patrulla se encargaba de vigilar tres o cuatro colegios electorales: "Esto se ha considerado poco" para el 21-D y ahora la vigilancia será estática y habrá agentes suficientes para vigilar todos los colegios.A los Mossos y las policías locales se sumarán agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se encargarán de lapropiedad del Estado y de las "infraestructuras críticas estatales", y también prestarán apoyo a los Mossos en caso de necesidad.El ministro del Interior,, ha asegurado este miércoles de jornada de reflexión de las elecciones catalanas del 21 de diciembre que el Gobierno está "preparado" para repeler ciberataques que busquen alterar el normal funcionamiento de los comicios.En declaraciones a la prensa en un acto sobre Tráfico en el Ministerio del Interior, Zoido ha señalado que todos los indicios apuntan a que el 21-D se celebrará con normalidad. "Estamos seguros de quey que nadie alterará la pacífica participación", ha dicho. Zoido ha recordado que los ciberataques se han incrementado "últimamente" y que por eso el Gobierno cuenta con "dispositivos especiales" en el caso de que alguien quiera finalmente "atacar cualquier sistema y alterar el normal funcionamiento".Zoido ha destacado queen las últimas semanas y que las instituciones intervenidas con el 155 funcionan "todas" con normalidad. La misma normalidad, ha subrayado, que existe en "la vida en la calle".Los cuatro principales partidos de ámbito nacional enviarán apoderados a las elecciones catalanaspara supervisar el normal desarrollo de la jornada del 21 de diciembre, han confirmado a Europa Press fuentes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Entre las cuatro candidaturas no independentistas sumarán más de 15.000 apoderados e interventores, entre los que están en Cataluña y los que se desplazan desde otros lugares.En concreto, el PP enviará a Cataluña unos 1.500 voluntarios –cargos de la formación y afiliados– para que ejerzan de apoderados en estos comicios, entre los que habrá 81 diputados y 85 senadores. A esos 1.500 se sumarán centenares de apoderados que residen en Cataluña.La dirección nacional del PP se ha encargado de organizar ese dispositivo para este jueves, en el que se ha marcado como objetivode las 8.000 que se constituirán ese día para votar.La mayoría de los voluntarios que viajarán el jueves 21 de diciembre procederán de Madrid y de las provincias limítrofes con Cataluña, como Castellón, Huesca, Zaragoza y Teruel, han indicado a Europa Press las fuentes consultadas. En el caso del PP, se tratará tanto de–incluyendo diputados– como de afiliados que se han inscrito voluntariamente estas últimas semanas.