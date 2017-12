'Posverdad', 'aporofobia', 'buenismo' y 'postureo', nuevas palabras del diccionario digital de la RAE

La 'invasión' del inglés, un "tema serio"

Seguirá el diccionario en papel

La Real Academia Española ( RAE ) ha dado a conocer este miércoles lasal diccionario digital, entre las que se incluyen nuevas acepciones como buenismo, aporofobia, postureo y posverdad , entre otras, informa Europa Press.Asimismo, la directora de esta edición digital, Paz Battaner, ha destacado, como acoso escolar, o la enmienda ya anunciada previamente a la definición de sexo débil para indicar la "intención despectiva", así como añadidos a mariposear ("andar o vagar de un lugar a otro").Preguntado sobre si se trata de la versión "más igualitaria" del diccionario —patrocinado por Obra Social la Caixa— el director de la RAE, Darío Villanueva, ha apuntado que la academia "está en ello", pero. "Estamos ajustando el diccionario en relación a esta realidad, pero aplicar la corrección política llevaría a destruir el diccionario", ha alertado.La propia Battaner ha recordado cómo sexo débil era "usado de manera positiva" hasta hace pocos años, algo que ahora ha cambiado. "La Academia no es la fotografía del vocabulario de hoy, sino la descripción de lo que hemos recibido de nuestros abuelos.", ha explicado.No obstante, la RAE ha apostado por, en especial de profesiones, en las que se hablaba de hombre que, para pasar a decir persona que. A esto se suma el cambio en otras definiciones como jueza o embajadora, que únicamente estaban recogidas como "mujer o esposa de".Además, sobre la inclusión de heteropatriarcado, ha señalado quey sigue en estudio, pero "la documentación actual sobre la palabra aconseja esperar". Por el contrario, sí ha incluido una adición en machismo, para hablar de una "forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón".También se han registradoque estaban en desuso y que la propia Battaner ha resaltado que "apenas tienen importancia". A modo de ejemplo, la palabra inceptor, aquella persona que "comienza o inicia algo".El diccionario digital recogerá también(halal, kosher o hummus)(especismo, para hablar de la "discriminación" de animales, a la espera de la llegada de animalista, que según Battaner ya está en estudio). La expresión al habla cuando se coge el teléfono es otra de las novedades, así como la inclusión de clicar y pinchar (aunque la RAE prefiere el uso del primer verbo).Por un lado, Battaner ha señalado que el nuevo diccionariopara dejar claro que son expresiones usadas solo en España. Ejemplo de esto sería la expresión un notas o un bocas. Mientras, habrá también americanismos concretos, como en el caso de deportivo para hablar de un pabellón o ñoña, una forma de tratamiento rural.El director de la RAE, Darío Villanueva, ha hecho un aparte para resaltar lacomo afterwork, deadline o save the date, que "entran incluso en organismos oficiales" y ha asegurado que se trata de un tema "muy serio"."Se da en programas de televisión o películas, pero también en otros campos como la publicidad y en numerosos comercios. No estamos cerrados a la incorporación de extranjerismos ni censuramos, pero sí, como si por usar el inglés tuviera más empaque", ha criticado Villanueva.La última actualización del diccionario en papel se dio en octubre de 2014 y esta 23ª edición llegó trasrespecto a la anterior. Villanueva ha adelantado que habrá otra edición, si bien queda todavía "una enorme tarea"."Hubo trece años de distancia con la anterior actualización y ahora han pasado solo tres años. Ya tenemos la planta o el modelo para llevarlo a cabo, que será el digital, pero está claro que la academia no es libricida:, pero ahora primero hay edición en digital", ha aclarado.Este anuncio de modificaciones se produce el mismo día en que se da a conocer el acuerdo por el que la Academia proporcionará unque servirá de base y referencia para la tecnología que desarrolla el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje.El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital destinará para este proyecto un