Directo | Puigdemont: "La república catalana ha ganado a la monarquía del 155"

info Libre

00.15.

23.59.

23.55.

23.42.

23.40.

23.36.

23.26.

23.20.

“Hem millorat resultats al Parlament per primera vegada en 18 anys, però no són els resultats que esperàvem”. @miqueliceta pic.twitter.com/HrXgnQo3xL — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 21 de diciembre de 2017

23.08.

22.52.

@AgustiAlcoberro estem en condicions d'afirmar que, en les eleccions amb més participació de la història, l'independentisme ha guanyat les eleccions i ha derrocat el règim del 155 #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/LYwEzf33Zp — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de diciembre de 2017

22.40.

22.17.

Crida als apoderats!

Tanquen els col·legis, comencen els recomptes! Piula la foto de l’acta de la teva mesa, posa-hi #escrutiniRepublicà #codipostal i #mesa (tot en format HT amb el # coixinet davant). Per un recompte amb garanties. Cap a la república! pic.twitter.com/qvqdyRg1rR — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de diciembre de 2017

22.08.

22.00.

A Brussel·les @KRLS segueix els resultats en comunicació per web csm amb la seu de JxCat pic.twitter.com/bRpBODT0bp — Montse Bassa (@montse_bassa) 21 de diciembre de 2017

21.30.

#21D Agradezco su compromiso a los interventores y apoderados del @PPopular que hoy han colaborado para que las elecciones se celebren con normalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 21 de diciembre de 2017

21.15.

21.00.

Ara @sergisabria fa una primera valoració de la jornada electoral del #21D: “Han estat unes eleccions il·legítimes, però els catalans hi han acudit de manera massiva” pic.twitter.com/WECb062Q33 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 21 de diciembre de 2017

20.40.

20.35.

▶️ @elsa_artadi: "Celebrem que la jornada electoral hagi transcorregut majoritàriament sense incidents, malgrat alguns fets puntuals que han intentat alterar els resultats. És un fet inèdit i que no s'ha de repetir"#JuntsXCat #21D pic.twitter.com/Wn9cL4TNf9 — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 21 de diciembre de 2017

20.30.

20.11.

19.36.

19.32.

️"Creiem que aquestes eleccions s'han donat en un context injust i repressiu, amb una junta electoral totalment de part. Han sigut unes eleccions amb les cartes marcades" @Nudenu primeres valoracions #VotaDempeus #Dempeus pic.twitter.com/QiqC1rDIGF — CUP Països Catalans (@cupnacional) 21 de diciembre de 2017

19.11.

19.05.

18.40.

Queda poc perquè puguis triar entre els demòcrates i els que no ho són. Entre els que defensen la democràcia amb les urnes i els que hi fan per la força.

L'ànima de l'1 d'octubre està en joc. — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

18.34.

18.04.

17.38.

17.08.

Ens trobaran sempre a les urnes defensant la democràcia i la dignitat. Oriol, Quim, Jordis, avui votem també per vosaltres. pic.twitter.com/2iLZgCUPgC — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 21 de diciembre de 2017

16.59.

Carta de Junqueras:



"Estimats amics! La presó no ens afebleix. Ans al contrari. Ens fa més forts..." pic.twitter.com/5iscpdfNap — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

16.58.

16.22.

15.51.

Aquestes eleccions no són normals. Per això el teu vot és extraordinari. Que ningú es quedi a casa! Voteu per guanyar! #21D #VotoRepública pic.twitter.com/UtkUuPbHx6 — Federació ERC Lleida (@FedRegERCLleida) 21 de diciembre de 2017

15.34.

15.05.

14.57.

14.00

13.42.

13.39.

13.28.

13.15.

12.58.

Avui és un dia molt important, no per la Catalunya d'avui sinó per la #Catalunya del futur. I tu Laura representes aquesta albada d'esperança. És el moment que la República dels ciutadans jubili la monarquia del 155 #JuntsxCat #21D pic.twitter.com/5v9Meq0qJE — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de diciembre de 2017

12.35.

12.16.

Nuestro presidente @Albiol_XG acaba de votar Badalona convencido de que a partir de mañana podemos cambiar las cosas en Catalunya!#YoVotoPorEspaña ✅ pic.twitter.com/E3jEyRYvwD — PP Català (@PPCatalunya) 21 de diciembre de 2017

12.10.

12.08.

11.57.

Tomorrow's front page ... Visca Catalunya! World Exclusive: Final poll has vote on a knife-edge with pro-indy parties just winning narrow majority pic.twitter.com/YQtxpO8H2e — The National (@ScotNational) 20 de diciembre de 2017

11.32.

11.30.

11.22.

@Albert_Rivera “Hoy esperamos una doble victoria: la victoria en las urnas y que se ponga fin al ‘procés’ para abrir una etapa de convivencia y reconciliación” #EleccionesCataluña pic.twitter.com/norBiM2BgS — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 21 de diciembre de 2017

11.21.

Mai ens han fet por les urnes i avui ens toca omplir-les de dignitat. Aneu a votar i feu-ho amb el cap i amb el cor. #21D pic.twitter.com/3OlB6Rzdjj — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 21 de diciembre de 2017

11.16.

11.11.

11.04.

11.00.

Vull agrair l’esforç dels apoderats i apoderades i dels interventors i interventores en una jornada decisiva com aquesta. I l’esforç de totes les persones que fan possible el normal desenvolupament de la jornada electoral. Ara, a votar! Catalunya som tots! Catalunya som totes! — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 21 de diciembre de 2017

10.56.

10.55.

10.52.

10.51.

10.44.

10.36.

10.29.

10.26.

10.22.

Els catalans estimem la democràcia, la llibertat i la dignitat de les nostres institucions. Avui va d’això . Les urnes mai ens espanten. pic.twitter.com/JXZkhiUP8h — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 21 de diciembre de 2017

10.10.

10.07.

09.56.

09.45.

09.43.

Estimada Neus,

Avui voldria ser amb tu i els nens amb més motius que mai, la casualitat ha volgut que avui faci quatre que ens vam casar. 4 anys intensos però quatre anys de felicitat. Estic convençut que en breu sortiré i us podré abraçar a tots tres! Us estimo! — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

09.36.

Abren los colegios electorales en una jornada trascendental en #Catalunya. Mi ánimo y agradecimiento a interventores y apoderados. Hoy vamos a inaugurar un nuevo tiempo donde, juntos, construiremos el futuro.#21D #EleccionesCataluña — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 de diciembre de 2017

09.22.

09.09.

09.00.

08.57.

00.15.

23.00.

Un total deen unas elecciones autonómicas que servirán sobre todo para dirimir si los ciudadanos avalan la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ha intervenido el autogobierno catalán y rechazan la independencia, o si dan un nuevo impulso al procés.En liza hay tres partidos que apuestan por desplegar, con matices, la República que se declaró en el Parlament:; otros tres que rechazan la independencia y dieron luz verde al 155,, y un séptimo, los comuns (CatECP), que se distancian tanto del 155 como de la vía unilateral de los independentistas.Todas las encuestas pronostican uncon ningún partido superando los 40 diputados –la Cámara tiene 135– y también apuntan a queque está en los 68 diputados o, si lo hace, será por un margen muy estrecho.Sigue conel minuto a minuto de esta jornada electoral decisiva:El candidato de la CUP,, ha calificado la jornada electoral como una. No obstante, Riera, cuya formación ha perdido seis diputados, ha reconocido que el resultado no es bueno. Riera ha reiterado la intención de su partido de "construir República"., ha añadido.El candidato de JuntsxCat y expresident de la Generalitat,, ha destacado la participación "histórica", y ha señalado a. "La república catalana ha ganado a la monarquía del 155", ha manifestado, aludiendo "al mundo entero". Considera que el Estado español "ha sido derrotado", en unas elecciones que. Puigdemont ha aludido a los resultados de ERC y de JxCat, señalando que "tienen un diputado más que la suma de los diputados constitucionalistas", lo que les daría "mayor libertad de movimientos"., exconseller y candidato de ERC, se ha mostrado triunfante por los resultados de las elecciones, aunque ha señalado que la valoración le corresponde hacerla alde la Generalitat, Carles Puigdemont. No obstante, Comín ha mandado un mensaje a Rajoy, aludiendo a la "derrota del PP" en las elecciones.La candidata de Ciudadanos,, ha proclamado a, y ha rememorado la evolución de su partido en Cataluña. "Por primera vez un partido constitucionalista gana las elecciones en Cataluña", ha afirmado entre gritos de "campeones, campeones" y de "yo soy español, español, español".La coordinadora de la campaña de JuntsxCat,, ha proclamado la, y se la ha "dedicado" al expresident y a los exconsellers cesados por la aplicación del artículo 155.La secretaria general de ERC,, se hadespués de la mayoría independentista: "Después de la ofensiva judicial y mediática del Estado español, los ciudadanos catalanes han votado mayoritariamente a favor de la república". La número dos de ERC ha interpelado a Rajoy, preguntándose si acudirá a una mesa de negociación.El líder de los comuns,, ha señalado que los votos han situado a su partido, aunque ha admitido que no están contentos con el resultado de las elecciones. "Los resultados deben llevar a la reflexión a todas las fuerzas progresistas y de izquierdas del país, porque en un país que es de izquierdas y progresista, la derecha es mayoría", ha valorado.El candidato y secretario primero del PSC,, se ha alegrado de mejorar los resultados electorales, pero, aludiendo a que querían superar a la mayoría independentista. Iceta ha recalcado que el bloque independentista no ha logrado la mayoría de votos, y ha apelado a descartar la vía unilateral "que tanto ha dañado al país".El candidato del PP,, tras la mayoría absoluta que otorga el escrutinio al bloque independentista, ha cargado contra Ciudadanos:, tras reconocer que el resultado del PP es malo. "Algunos estarán satisfechos por haber ganado y lo celebrarán durante 5 minutos, pero ellos, igual que nosotros, estarán en la oposición", ha reiterado, criticando al partido de Inés Arrimadas, a quien no obstante ha reconocido la victoria.El actual líder de la ANC tras la dimisión de Jordi Sànchez,, ha proclamado una victoria del bloque independentista:. En esta línea, ha proclamado "el fin del 155", y ha exigido "la libertad de los presos políticos". Alcoberro ha celebrado el mal resultado electoral del PP, que con el 90% escrutado se queda en 4 escaños, 7 menos que en las últimas elecciones:Cs vecon los resultados de las elecciones de este jueves, como ha valorado con el 62% escrutado, con el cual es primera fuerza con 35 escaños y el 25,3% de los votos. Fuentes del partido se han mostrado, con 18 diputados por el momento para los socialistas —2 más— y 4 para los populares —7 menos—.Laestá realizando, tras pedir a los apoderados de los partidos que compartan por Twitter las fotografías del acta de las mesas electorales. "Por un recuento con garantías", señalan, pidiendo a los apoderados que participen que escriban el hashtag#escrutiniRepublicà (#escrutinioRepublicano), seguido del código postal y la mesa electoral.Con el 52,30% de los votos escrutados, la, frente al 77,44% de las elecciones de 2015 tras el cierre de los colegios electorales. Esta participación no tiene en cuenta el voto exterior, que se añadirá posteriormente.El candidato de JuntsperCatalunya y expresident,, y los exconsellers que le acompañan en Bruselas están siguiendo los resultados de la jornada electoral en las, aunque los exconsellers, de ERC, los siguen desdeEl presidente del Gobierno,, ha enviado un mensaje por Twitter agradeciendo la labor de los interventores y apoderados del PP, y hacon las que se han celebrado los comicios.La número 2 de los comuns en las elecciones,, ha afirmado este jueves que el récord de participación que se prevé en estos comicios será. Alamany ha valorado muy positivamente una participación histórica, especialmente por los meses "tan duros y delicados" por los que ha pasado Cataluña. Ha rechazado valorar los resultados de las últimas encuestas publicadas, habida cuenta del alto porcentaje de indecisos que se computaba en esas encuestas.El portavoz de ERC,, ha celebrado la alta participación en unas elecciones que, ha reiterado,. Sabrià ha recordado que han afrontado unas elecciones "con las peores condiciones: nuestro candidato continúa en prisión". También ha celebrado que se hayan celebrado "sin violencia" y que "no nos hayan enviado las porras", y añadido que la alta participación "legitima los resultados".El director de campaña del PSC,, ha celebrado la alta participación que se ha registrado en los comicios de este jueves, y ha señalado que se trata de algo que fortalece todavía más la "legitimidad" del resultado. "La altísima participación es muy positiva yelectoral", ha dicho en comparecencia ante los medios en la sede del PSC, donde el partido sigue la noche electoral.La directora de la campaña de JuntsxCat,, ha celebrado este jueves la alta participación en las elecciones del 21 de diciembre y ha mostrado su convencimiento de que los catalanes rechazarán en las urnas la aplicación del artículo 155 en Cataluña. También ha celebrado que la jornada haya, salvo lo ocurrido en algunos colegios electorales "donde se han intentado alterar los resultados, un hecho inédito en democracia" que esperan que no se repita.El vicesecretario general de Ciudadanos,, ha valorado laen los comicios, y se felicita por la normalidad de los comicios. Villegas ha rechazado valorar la encuesta a pie de urna de La Vanguardia.Una encuesta a pie de urna de La Vanguardia otorga una probable, que se sitúa en 34-37 diputados. Como segunda fuerza, se sitúa ERC, con 34-36 escaños, seguida por JxCat, con 28-29. El PSC se coloca en cuarta posición, en los 18-20 escaños. Por último, CatECP bajaría hasta los 7-8 diputados, la CUP se quedaría en los 5-6, y el PP, como última fuerza, en 3-5.El secretario general del partido,, permanece esta tarde en la sede del partido acompañado por algunos miembros de la dirección nacional de la formación con quienes seguirá el escrutinio de las elecciones catalanas a partir de las 20.00 horas, hora de cierre de los colegios.: "Creemos que estas elecciones se han dado en un contexto injusto y represivo con una Junta Electoral totalmente de parte".El candidato del PSC en las elecciones de este jueves,, ha celebrado los datos de participación registrados, del 68,32% a las 18 horas: "Cuanta más participación, más alegría para todos los demócratas".La, nacida en 1915 en Els Guiamets (Tarragona), ha votado este jueves en el colegio electoral de su pueblo para los comicios catalanes.: "Queda poco para que puedas elegir entre los demócratas y los que no lo son. El alma del 1-O está en juego".Por, en Barcelona la participación es del 68,67% hasta las 17.00 horas (en 2015 fue del 63,21%), en Girona es del 68,17% (en 2015 fue del 65,08%), En Lleida del 66,63% (61,11% en 2015) y en Tarragona es del 66,87% (61,78% en 2015).Elllamados a las urnas este jueves en Cataluña ha votado hasta las 17.00 horas, lo que suponeque en el segundo avance de participación de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, cuando a la misma hora había votado el 63,12% del censo.El Parlamento catalán tendrátras las elecciones catalanas convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.: "Nos encontrarán siempre en las urnas defendiendo la democracia y la dignidad. Oriol, Quim, Jordis, hoy votamos también por vosotros".publica una carta que ha escrito desde prisión: "La prisión no nos debilita. Al contrario. Nos hace más fuertes".(ERC), tras los informes que revelan que las Diadas eran parte de la estrategia del procés:La Junta Electoral ha obligado a la pintora Aida Martí a, en el que aparecían imágenes de políticos catalanes en el Ayuntamiento de Balaguer, que es este jueves es colegio electoral en las elecciones al Parlament.La cabeza de lista de ERC por Lleida en las elecciones catalanas de este jueves,, ha pedido desde Bruselas a los ciudadanos que vayan a depositar su voto: "Os quiero pedir que vaya todo el mundo a votar. Votad por los que no podemos votar. Hablad por aquellos a los que no dejan hablar".La Guardia Civil incluye las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013 en la lista de movilizaciones utilizadas por los exGovern de Artur Mas y Carles Puigdemont y por asociaciones independentistas como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural con el fin de "alentar a las masas" contra lo que entendían como "". [Ampliación] El Gobierno de Mariano Rajoy confía en quereseñables sean la tónica de la jornada ante los comicios que se celebran este 21 de diciembre en Cataluña.La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por elde Cataluña". Así figura en un informe de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña con fecha de 15 de diciembre. [Ampliación] . En Barcelona y su área metropolitana, así como en Tarragona, tradicionales feudos socialistas,respecto a las anteriores elecciones, según los datos de las 13.00 horas. Así, en la capital catalana ha aumentado un 1,7%; en L'Hospitalet, un 0,6%; en Prat de Llobregat, un 1,6%; y en Tarragona, un 2,8%. En poblaciones de marcadola situación es inversa. En Girona ha votado un 3,2% menos; y en Olot, un 6,5% menos.y su mujer ya han votado.de cinco días de confinamiento por el audio que grabó en la cárcel para ser empleado en la campaña.La participación en las elecciones a las 13.00 horas es del, con más del 99% de las mesas contabilizadas. En las elecciones de 2015 fue del 35,10% a esa misma hora, si bien hace dos años la convocatoria se produjo en domingo y no en día laborable con en esta ocasión. "Hay una diferencia con otros procesos electorales, y es que la jornada electoral ha caído en día laborable y esto pudiera tener alguna incidencia, si bien no es conveniente extraer de ello ninguna conclusión", ha señalado elEl delegado del Gobierno en Cataluña,, ha destacado la normalidad y tranquilidad del inicio de la jornada electoral de este jueves, ha agradecido a la Administración, interventores y funcionarios que la hacen posible y ha asegurado que "no habrá que hacer caso a recuentos paralelos".Carles Puigdemont, que vive esta jornada electoral desde Bruselas. Laura Sancho, la mujer, se ha mostraso orgullosa de su decisión: "Creo que se lo merece más que nadie porque su situación política actual es horrible".El PP ha lanzando unade las elecciones catalanas, bajo el lema Yo voto por España, en la que el partido enumera argumentos para apoyar la candidatura que encabeza Xavier García-Albiol. [Ampliación] El candidato por el PP,, vota en Badalona. "Es un día histórico y hoy son unas elecciones con urnas de verdad, papeletas ciertas y todas las garantías", ha asegurado.La candidata a la Generalitat por Ciudadanos,, llega a su colegio electoral. A la salida, rodeada de medios de comunicación y con algunos gritos de "¡Fuera!" y de "¡Presidenta!" de fondo, ha afirmado que espera que en estas "elecciones históricas" haya una "participación histórica". "Vamos a luchar muy duro para que a Cataluña vuelva la reconciliación", ha añadido.La Junta Electoral de Zona de Lleida ha retirado este jueves papeletas de la candidatura retirada, que había en algunos colegios electorales a petición del partido.El diario escocésabre su edición de hoy con una portada sobre las elecciones catalanas y con el titular Visca Catalunya.El candidato de CatECP,, acude a votar en su colegio electoral. "La participación masiva es el anuncio de que este país va a superar la situación a partir de la construcción de proyectos comunes".Según Elnacional.cat , Oriol Junqueras ha sidoen su celda tras el audio enviado durante la campaña electoral.El presidente de Ciudadanos,, vota y afirma que espera que estas elecciones sean "el fin del procés".La presidenta del Parlament,, deposita su voto: "Hoy se ha podido votar con libertad y dignidad".En algunos centros de Barcelona, el tiempo de espera para votar continúa siendo depor la afluencia de gente que se ha congregado en los colegios electorales desde primera hora de la mañana.El expresidenty su mujer llegan a su colegio electoral con lazos amarillos en sus abrigos: "Las personas individuales tienen todo el derecho del mundo a exhibir símbolos mientras no sean ofensivos para nadie".reaparece desde Bruselas y afirma que espera que las elecciones consigan "recuperar la normalidad" y volver a la "democracia". "No es normal esta jornada en la que hay candidatos en prisión y en el exilio", ha añadido.El candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC,, llega a su centro de votación. Llama a la votación de todos los catalanes "porque Cataluña la levantamos entre todos". "Hay que pensar en el día de mañana y en los que vendrán".El conseller de Territori i Sostenibilitat cesado,, vota en Terrasa: "Hoy lo que nos pasa es que tenemos gente que debería votar y que puede ser escogida que está en prisión o en el exilio".La ministra de Sanidad,, vota: "Necesitamos gobernantes que gobiernen para todos los catalanes".La número 2 por la lista de ERC,, introduce también su papeleta en la urna. Lo hace en Vic y con un lazo amarillo en la chaqueta: "Esperamos que hoy la democracia vuelva a ganar, como lo hizo el 1 de octubre y que haya mucha participación. Hoy lo hacemos por Oriol Junqueras, que es a quien más se ha privado de los derechos democráticos".El exlíder de Podem,, también ha votado.Hasta las 10.21 horas,mesas de un total de 8.247.El exconseller de Exteriors,, ataviado con una bufanda amarilla, también vota: ""Hoy tenemos que decidir de qué lado está la dignidad y la represión".El candidato de la CUP,, tras votar: "Son unas elecciones totalmente excepcionales porque se han convocado en el marco del golpe de estado del 155".El conseller de Justicia cesado,, también vota. Lo hace en un centro de Gurb, municipio de la comarca de Osona. También lo ha hecho desde Sant Julià de Ramis la, la también periodista Marcela Topor.El conseller de la Presidència y portavoz del Govern de la Generalitat cesado,, vota en un colegio de Parets del Vallès: "Hoy será un día fantástico. No hay nada más bonito que la democracia", ha afirmado.El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior y encargado de informar de la jornada electoral,, informa en rueda de prensa de que no se han registrado incidentes remarcables en lo que llevamos de jornada. Recuerda, además, que se puede ejercer el voto hasta las 20.00 horas.Este miércoles,publicó a las 23.00 horas la sexta y última actualización de la evolución de votos y escaños en Cataluña. Puedes consultarla aquí La alcaldesa de Barcelona,, vota en el Centre Civic La Sedeta del barrio de la Gràcia Nova de Barcelona. "Acabo de votar en una jornada electoral que no es una cita cualquiera, porque tampoco ha sido un año cualquiera. Es una jornada histórica, y esperemos que esto se vea en las urnas con una participación masiva", ha declarado.El candidato de JuntsxCat a las elecciones catalanas de este jueves,: "Hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible. Que el espíritu del # 1oct nos guíe siempre".recuerda el cuarto aniversario de su boda y dice que "está convencido" de que en breve saldrá y abrazará a su mujer y sus hijos."Hoy vamos a inaugurar un nuevo tiempo donde, juntos, construiremos el futuro", ha expresado el secretario general del PSOE,Elha abierto la sesión de este jueves con una, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.186,3 enteros.Para esta jornada, se han dispuesto un total deque en las anteriores, celebradas en septiembre de 2015.Un total de 5.885 mesas están ubicadas en la provincia de Barcelona, 825 en Girona, 534 en Lleida y 1.003 en Tarragona.A esta hora, donde fuera ya se congregan varios ciudadanos para depositar su papeleta en la urna.Más de 17.000 agentes de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local conformarán elde las elecciones autonómicas de este jueves, una cifra superior a otros comicios anteriores "para garantizar una jornada absolutamente tranquila".A las 00.00 de la noche de este jueves,publicó su quinto y último sondeo. Puedes consultarlo en este enlace El presidente del Gobierno,, advirtió este miércoles de que hayde la Constitución en Cataluña, que ha servido para "demostrar" que la ley se cumple y que España "tiene instrumentos para defenderse" cuando "alguien actúa contra la nación".