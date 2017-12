ERC consigue sus mejores resultados pero pierde su cara a cara con Cs y Puigdemont

L'Hospitalet

Rovira celebra la mayoría independentista

Noche agridulce para ERC. Con el 99,2% de voto escrutado, la lista encabezada por Oriol Junqueras consigue sus mejores resultados históricos desde la reinstauración de la democracia con el 21,4% de los votos y 32 escaños, pero no logra la victoria:y también acaba por detrás de Junts per Catalunya, que reune apenas tres décimas más que ERC pero tendrá dos actas más que los republicanos en el nuevo Parlament. El bloque independentista alcanza 70 diputados, la mayoría absoluta.El mejor resultado que habían conseguido los republicanos en unas elecciones autonómicas desde la reinstauración de la democracia había sido el de 2003, cuando la lista liderada por Josep Lluís Carod Rovira obtuvo el 16,44% de los votos y 23 diputados. Junqueras supera ampliamente esta marca, pero no consigue que los republicanos alcancen una victoria que hace unas semanas los sondeos daban por segura y que se les resiste desde los comicios de 1932, los únicos autonómicos celebrados en Cataluña en la Segunda República. Es más: con estos resultados,del independentismo, una meta que, hace apenas unas semanas, parecía al alcance de la mano.ERC consigue sus mejores resultados en Tarragona, Lleida y Girona, una tendencia consistente desde 1980, año en el que se celebraron las primeras autonómicas en Cataluña desde la reinstauración de la democracia. La lista de Junqueras, un 23,75% en Tarragona, un 21,71% en Girona y un 20,65% en Barcelona, que habitualmente ha sido la provincia menos favorable al nacionalismo. En cuanto a diputados, ERC consigue 18 por Barcelona, cuatro por Girona, cinco por Lleida y otros cinco por Tarragona.ERC mejora ampliamente sus resultados de 2012 –últimas elecciones con las que se puede comparar, porque en 2015 se presentó en la coalición Junts pel Sí junto a Convergència–. En esos comicios, los republicanos obtuvieron un 13,7% de los votos y 21 escaños, repartidos de la siguiente manera: un 17,6% en Girona, un 17,2% en Lleida, un 15% en Tarragona (tres diputados por cada una de esas circunscripciones) y un 12,6% en Barcelona (12 sillones).Los resultados de los republicanos también mejoran en las cinco principales ciudades de Cataluña con respecto a 2012, aunque en ninguna de ellas consiguen ganar, ya que en todas se ha impuesto Ciudadanos.de los votos por el 13,08% de 2012, mientras enla formación consigue ser tercera con un 15,15% por el 7,86% de hace cinco años. También mejora ERC sus resultados en Badalona: frente al 10,16% de 2012, ahora suma el 18,17% de los sufragios. Y lo mismo ocurre en(20,06% frente al 11,17% de hace cinco años) y Sabadell (donde ERC pasa al 20,21% cuando en 2012 tuvo un 11,88%).El resultado de ERC, por tanto, es histórico si se compara con las anteriores elecciones autonómicas, pero un fiasco si se toman como referencia las expectativas de un partido que, hasta hace unas semanas, lideraba cómodamente todas las encuestas frente a un PDeCAT en horas muy bajas. La campaña de los republicanosy también por los errores comunicativos de su número dos, Marta Rovira, que fue señalada por el propio Junqueras como candidata a presidenta si él no podía presentarse a una eventual investidura.Fue Rovira la encargada de valorar los resultados al terminar el recuento. Y lo hizo con un discurso exaltado en el que celebró que "los ciudadanos de Cataluña–los independentistas agruparon el 47,5% de los votos–a pesar de la "ofensiva judicial", "mediática" y a tener "medio Gobierno en el exilio". "Los ciudadanos han votado libertad", festejó Rovira, que interpretó que "el independentismo ha ganado las elecciones y las ha perdido el señor Mariano Rajoy", ya que Cataluña ha dicho "no a la imposición y la dictadura".No obstante, y tal y como hizo posteriormente el expresident Carles Puigdemont, Rovira instó al Gobierno a "sentarse en una mesa de negociación", y no abogó por la vía unilateral que reclama con insistencia la CUP., aseguró la número dos de ERC, que pese a afirmar que "la república ha ganado" pidió a Rajoy que "retire el 155" y saque a los "presos políticos" de la cárcel. "Es evidente que queríamos ser la primera fuerza, pero vamos a trabajar en favor del mandato democrático" y la "justicia social", señaló igualmente Rovira.