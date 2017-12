Segundo y tercer premio

Cuartos y quintos

El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad , que ha recaído en el número, ha regado de millones a doce provincias, ha vuelto a La Bruixa d'Or del municipio de Sort (Lleida) después de, y ha encumbrado a la madrileña Doña Manolita, que, informa Europa Press.En 2017, el primer premio ha recaído en administraciones de Lugo, Málaga, Huesca, Jaen, Lleida (Sort), Madrid, Cantabria, Cádiz, Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Sin embargo, ha vuelto a pasar de largo en Ávila, Tarragona, Zamora y Melilla, donde nunca ha tocado el primer premioEl Gordo no es el único premio que ha repartido La Bruixa d'Or, que ha felicitado a través de la red social Twitter a los afortunados que han adquirido en la administración sus números agraciados con una serie del quinto premio 58.808; otra serie de otro quinto, 580, y una serie del segundo premio 51244.El propietario de La Bruixa d'Or de Sort (Lleida),, ha seguido el sorteo desde Navarra, después de que el pasado octubre trasladase la sede social de su negocio a la Comunidad foral a raíz del proceso catalán, trasladó la sede de su negocio fuera de Cataluña.Gabriel manifestó que está celebrando este viernes "un día extraordinario" tras haber repartido una serie del Gordo. "Es la primera vez en mi vida que hago un", ha señalado, para valorar la acogida que ha tenido en Pamplona. "Me siento súper bien acogido y muy satisfecho y con ganas de volver y de seguir repartiendo premios desde este lugar tan maravilloso", aseguró a los medios.Por su parte, Doña Manolita, en el número 22 la madrileña calle del Carmen, ha repartido millones de euros con siete premios: el Gordo, el segundo premio, con el 51244, y cinco quintos premios (58808, 05431, 3278, 00580 y 22253).A medida que han ido cayendo los premios, la gente se ha ido acercando a Doña Manolita, donde sus responsables no podían disimular su alegría. "Hemos conseguido dar muchos premios y estoy muy feliz", ha indicado.El premio más alto también se ha vendido en la administración de la calle San Delfín, en Carabanchel; y en el centro comercial Parque Corredor de Torrejón de Ardoz., el Gordo también ha visitado Granadilla (Tenerife), donde han caído premios por quinto año consecutivo; en Lanzarote, que recibió el Gordo en el sorteo del año 2014.El número 71198 ha llevado también la suerte a Baeza (Jaén), donde ha repartido cuatro millones de euros gracias a la venta de una serie. La fortuna también ha sonreído este viernes a la edil de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Elvira Maeso, y a más de 70 trabajadores del área y de empresas. De esta forma, el primer premio de la lotería de Navidad ha dejado en Málaga capitalEl único décimo del Gordo vendido en la Comunidad Valenciana lo compró una mujer en la localidad de Benetússer (Valencia). El Primer Premio ha pasado por la ciudad altoaragonesa de Jaca (Huesca), donde se ha vendido una serie.En la Región de Murcia el Gordo se ha vendido en dos administraciones. En Galicia, ha dejadoen Vilalba (Lugo), de hecho, solo en el bar Cascudo se habían vendido 500 décimos.En Cantabria, se han vendido siete décimos del número 71198., agraciado con el segundo premio y dotado con, ha sido vendido en administraciones de Cantabria, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Baleares, Lérida (Sort), Madrid, Valencia, Las Palmas, Cantabria, León, Córdoba, Ourense, Pontevedra, Álava, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, A Coruña, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Lugo, Murcia, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia y Zaragoza.Entre otros lugares, ha sido vendido en la administración de lotería de la avenida Luis de Morales de Sevilla capital y en un quiosco de prensa de Dos Hermanas. Así, desde la administración han manifestado a Europa Press que al tratarse de una venta "por máquina" y no mediante el sistema tradicional,distribuidos desde dicha administración.Por su parte, el tercer premio (, dotado con, ha sido vendido en administraciones de Alicante, Zaragoza, Madrid y Valencia. Además ha sido, a las 9.20 de la mañana.El número, agraciado con el primero de los dos cuartos premios y dotado con, ha recaído en las administraciones de Vinarós y Castellón de la Plana (Castellón), en Priego de Córdoba (Córdoba) y Vigo (Pontevedra).Asimismo, el número, que ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios, ha sidoy se ha ido íntegramente a Candás (Asturias).El número, el primer quinto premio dotado con, ha resultado muy repartido y ha recaído en administraciones de Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, Lleida, Madrid, Zaragoza, Valencia, Albacete, Castellón, Granada, Badajoz, Las Palmas, Ourense, Sevilla, Vizcaya, Alicante, Baleares, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Guipúzcoa, León, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Toledo y Zamora.El segundo de los ocho quintos, el número, ha sido vendido en administraciones de Barcelona, Valencia, Alicante, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Cantabria; mientras que el tercero, el número, ha sidoen la administración número 1 de Lebrija (Sevilla).Hasta once provincias (Baleares, Badajoz, Lugo, Pontevedra, Barcelona, Alicante, Almería, Badajoz, Madrid, Málaga y Valencia) ha llegado el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con el númeroOtro de los quintos premios, el número, ha sido vendido en Barcelona, Valencia, Valladolid, Cantabria, Navarra, Sevilla, Alicante, Asturias, Granada, Lugo, Madrid, Vizcaya, Valladolid y Zaragoza.El número más bajito de esta edición, el, ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios y ha sido vendido en administraciones de Cádiz, Madrid, Alicante, Barcelona, Ciudad Real, Lleida (Sort), Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, A Coruña, Huesca, Jaén, Las Palmas, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Valladolid y Zamora.El númeroha resultado agraciado con el último de los ocho quintos y ha recaído en Valencia, A Coruña, Huelva, Madrid, Asturias, Córdoba, La Rioja, Murcia, Zaragoza, Tarragona, Ceuta, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Guipúzcoa, Salamanca, Toledo, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Huesca, Sevilla, Soria, Valladolid, Albacete, Almería, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Las Palmas, León, Lérida, Lugo, Málaga, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Segovia, Vizcaya y Zamora.Entre las curiosidades de los números agraciados con premios mayores destaca, que este año ha sido la del premio Gordo (71198); la de un cuarto (13378); y la de dos quintos (58808) y (03.278). En total, se han repartido de, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones).