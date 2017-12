Ana Pastor convoca a los grupos el día 27 para intentar diseñar el concurso público para renovar RTVE

Hay posibilidad de aprobar las bases más adelante

Buscaban un cambio de votación

La presidenta del Congreso, Ana Pastor , convocó para el próximo miércoles, día 27, al grupo de trabajo creado por Congreso y Senado para intentar un acuerdo sobre la normativa del concurso público que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.Se trata de un encuentro in extremis, para lograr que las bases de este concurso estén listas, cuando terminan los tres meses de plazo que determina la nueva ley de RTVE, ratificada por la Cámara Baja el pasado mes de septiembre. Pasado este plazo, según la disposición transitoria que se recoge en la norma, se volvería a la ley anterior, la de 2012 aprobada con la mayoría absoluta del PP, queCon esta convocatoria, Ana Pastor da respuesta a la petición del PSOE, que esta semana urgió a reunir al grupo de trabajo para intentar elaborar el concurso público en el plazo estipulado. El portavoz socialista en esta materia,, ya advirtió que estaban dispuestos a. "Aún hay tiempo", advertía.Sus palabras fueron recogidas por sus homólogos de Unidos Podemos y Ciudadanos,, respectivamente, quienes tambiénpara una reunión de este grupo, en su caso, el 22 de diciembre.y, aunque indicó que "no bloqueará" el concurso, señaló que son los partidos que iniciaron este "disparate", en referencia a la oposición, quienes deben llevar la iniciativa.Según los letrados del Congreso, si la comisión no llegara a un acuerdo antes del 31 de diciembre,de elaborar un concurso público para renovar al Consejo de RTVE . Y es que, como todo parte de una disposición transitoria,"Una vez la normativa del concurso sea aprobada, la citada Ley podrá, conforme al nuevo procedimiento y en los términos de la disposición transitoria primera, a la elección de un nuevo Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente", señalaba el informe.Los letrados dieron así la razón a Ciudadanos y Unidos Podemos frente al PP y al PSOE, que defendían que si el año acababa sin normativa para el concurso,Además del método de selección de los candidatos, la reforma de la Ley de RTVE cambió elen el Congreso y en el Senado. Si en 2012 el PP abrió la puerta a qu(176 diputados en el Congreso), el nuevo texto exige que cada nombre vaya avalado además po, lo que su pone cuatro firmas.Este sistema de votación fue la principal razón por las que el PSOE presentó en el Congreso una reforma de esta ley de RTVE, que buscaba retornar a la norma que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2006. El artículo sobre el concurso público fue una enmienda que se añadió a iniciativa de Unidos Podemos y Ciudadanos y que contó con el voto en contra del PP.El grupo de trabajo que se reunirá cuatro días antes de que termine el año está formado por cuatro miembros de la Mesa del Congreso, tres de la Mesa del Senado y un portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios presentes en las Cortes.