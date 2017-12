Anticorrupción pide imputar al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y a varios exconsejeros de Gallardón

info Libre

"Cúmulo de irregularidades"

Así fue el desfalco

Autorización de Gallardón

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este viernes al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, que investigue a losque aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo,, según informó Europa Press.ya adelantó el pasado lunes que Anticorrupción pediría al juez nuevas pesquisas para resolver si cita a Gallardón como imputado.El Ministerio Fiscal pide la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana que habría supuesto unTambién pidepor votar a favor de esta operativa y que lo integraban Pedro Calvo, Juan Bravo , Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.Asimismo, quiere que comparezcan como imputados Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde por su posible participación comoa través de distintas empresas interpuestas.De igual modo, la Fiscalía solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, porde la compra de la filial colombiana del Canal, y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.Anticorrupción, que ve evidente "la existencia decometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana", pide por tanto numerosas diligencias al juez, dada la "complejidad de la investigación y la necesidad de impulsarla al estar en una fase muy incipiente".Para empezar, reclama al magistrado instructor que solicite a la Comunidad de Madriddel Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.Entre esa documentación, el fiscal quiere que se aporte unade la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal de Isabel II.Fuentes de Anticorrupción han explicado a Europa Press que conocer toda esta información escon el objetivo de saber exactamente qué consejeros asistieron a la reunión del consejo de Gobierno y qué grado de conocimiento tenían sobre la operación para adquirir la filial colombiana.Asimismo, el Ministerio Público solicita al magistrado García-Castellón que, entre otras diligencias, reclame al Canal, así como numerosa documentación que haya disponible sobre todo el proceso de compra de Inassa.Según el relato de los hechos que hace el fiscal, la adquisición irregular de Inassa, que constituye la pieza 1 de la investigación que dirige García Castellón por la trama Lezo, se hizo, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.Esta operativa paralela fue diseñada por, que gestionaron la adquisición de Inassa de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, lo cierto es quepara adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.El acta levantada de ese consejo no hizo referencia a la sociedad panameña, pero en el dossier puesto a disposición de los consejeros del Canal se mencionó e incluso, según el escrito que describe que el siguiente trámite fue remitir el expediente al consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid.El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal lay la adquisición del 75 por ciento del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo.Hasta la fecha no obra en el sumario de la trama Lezo ni el acta redactada por el consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo. Información, a juicio del fiscal,para poder avanzar en la investigación "y solicitar la declaración judicial" de los consejeros de Gallardón que adoptaron el acuerdo, reza el escrito.El fiscal también resalta en su escrito que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en el año 1996 fue laque, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.Entre las citaciones en calidad de testigo por este caso que propone la Fiscalía, el escrito menciona a, expresidente consejo de Administración de Tecvasa;, representante de la CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para financiar la operación;, empleado de la CAM que firmó el acuerdo; y, ex director económico financiero de la sociedad Aguas de Barcelona SA.También propone a, trabajador en el momento de los hechos en banco inversor Rothschild España SA;, exasesor del Canal;, receptor en nombre del Canal de la invitación hecha por Rothschild para participar en la licitación internacional de Inassa;, encargados de la valoración que aportó la filial colombiana; y, ex consejero del Canal que no acudió a la reunión en que se aprobó la compra.Asimismo, pide la citación de personas que intervinieron en la, muchos de ellos borradores, que obran en las actuaciones realizados por Cuatrecasas, Garrigues & Andersen, Pricewaterhousecoopers y ATJ Consultores SL.