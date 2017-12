Carmena anuncia medidas judiciales contra un edil del PP por acusar a Ahora Madrid de ser "amigos" de Rodrigo Lanza

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado medidas judiciales contra el concejal del PP Percival Manglano por no retirar unas palabras vertidas en el Pleno con las que, acusado del asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza. Manglano ha preguntado en el Pleno si los madrileños que portan- pueden vivir con libertad "y si no se juegan la vida si un amigo de los concejales de Ahora Madrid les saca una barra de hierro y les ataca por la espalda". El edil ha apostillado que a su grupo les han llamado "sicarios" en otras ocasiones.La votación de la proposición del PP condenaba el "salvaje asesinato de Laínez perpetrado por motivos de odio e ideológicos",por lucir en público los colores de la bandera española" y se reafirmaba el compromiso con la tolerancia oponiéndose a cualquier acto de violencia u odio por razones de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión.(Rommy Arce, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona), que han extraído las tarjetas para que sus votos no constasen en la votación electrónica, junto al edil popular Jesús Moreno, que tampoco ha utilizado la tarjeta para votar.Tras la votación el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha pedido perdón y retirado la expresión de "asesino" dirigida irónicamente al concejal del PP Jesús Moreno. "Quería, ha explicado. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha calificado la expresión de "intolerable".El concejal del PP ha insistido en que "hay una" acusando además a Ahora Madrid de "alabar su figura". "Es la misma lógica con Alfon. Pidan perdón por amparar a una persona de esta calaña", ha manifestado.por utilizar la expresión "amigo" para vincular a los concejales de Ahora Madrid con Rodrigo Lanza porque roza las "calumnias" y es "extraordinariamente ofensivo". "Es incierto. Le pido como presidenta del Pleno, como alcaldesa y como miembro de Ahora Madrdid que lo retire y si no empenderemos acciones judiciales contra usted", ha advertido la regidora., ha replicado el edil del PP. Carmena le ha recomendado "cuidado con lo que dice porque las palabras generan odio".