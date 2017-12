El juez Llarena mantiene como investigados en la causa del 'procés' a 19 diputados electos del nuevo Parlament

Ocho de la lista de Puigdemont

10 de ERC

Y uno de En Comú

El juez del Tribunal Supremo, que instruye la causa contra el denominado procés porde caudales públicos, mantiene como imputados a 19 de los diputados elegidos en los comicios de este jueves: diez de Esquerra, ocho de la Junts per Catalunya (JxC), y uno de Catalunya En Comú, informa Europa Press.Llanera ha elevado este viernes a 28 el número de investigados en la causa: los 14 exmiembros del Govern de Carles Puigdemont, los seis antiguos integrantes de la Mesa del Parlament, los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, y los seis miembros del comité estratégico que acaba de imputar.De ellos, 19 han conseguido un escaño en las elecciones catalanas del 21D y su situación en el nuevo Parlament puede verseen las próximas semanas y meses., ex presidente de la Generalitat y cabeza de lista de la lista de JxC. Actualmente está afincado en Bélgica., presidente de la ANC y diputado electo como número dos de JxC. Está en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real., exconsejera de Educación y se encuentra en Bélgica con Puigdemont. Número tres de JxC por Barcelona., exconseller de Presidencia y actualmente en libertad bajo fianza. Diputado electo por Barcelona, donde concurrió como número cuatro de JxC., exconseller y actualmente en libertad bajo fianza. Número seis por Barcelona., exconsejero de Interior y diputado electo por Barcelona, donde iba de número siete por la lista de la coalición JxC de PDeCAT y Convergència. Está en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera., exconseller de Cultura y también Bélgica con Puigdemont. Diputado electo como número dos de la lista de Junts per Catalunya en Girona., diputado electo por Girona como número cinco de JxC. Formaba parte de la Mesa del Parlament que encabezaba Forcadell y está en libertad provisional tras depositar una fianza de 25.000 euros.Los primeros de las listas de JxC que no están imputados son independientes como, directora de la Institución de las Letras Catalanas y número soete;, vicerectora de la Universidad de Girona y cabeza de lista en esa provincia; el profesor, cabeza de lista por Lleida que ya estuvo en Junts pel Sí; el periodista(octavo por Barcelona), la historiadora(novena) y la jefa de campaña de Puigdemont,, número diez por Barcelona., presidente de ERC y ex vicepresidente del Govern. Fue el cabeza de lista de ERC por Barcelona y está en prisión provisional en la cárcel de Estremera (Madrid)., secretaria general de Esquerra Republicana y número dos de la lista de ERC por Barcelona. Acaba de ser imputada y está pendiente de prestar declaración ante el juez Llarena., ex consejero de Exteriores y ahora en libertad bajo fianza. Aunque hace años fue eurodiputado de ICV, en 2015 encabezó la lista de Junts pel Sí (JxSí) y ahora es diputado de ERC como número 3 por Barcelona., presidenta del Parlament en la legislatura recién terminada. Es diputada electa por Barcelona como número cuatro de ERC y está en libertad bajo fianza., exconseller de Justicia y número cinco de ERC por Barcelona. Está en libertad bajo fianza., ex conseller de Sanidad y en a Bélgica con Puigdemont. Número siete de ERC por Barcelona., mano derecha de Junqueras en la Consejería de Economía y cuya agenda ha nutrido buena parte de la investigación de la Justicia. Ha sacado escaño por Barcelona como número once de la lista de ERC., exconsejera de Agricultura y cabeza de lista de ERC por Lleida. Está en Bélgica, a donde huyó en el grupo de Puigdemont., exconsejera de Trabajo en libertad bajo fianza. Es diputada electa por Girona, donde encabezó la lista de ERC., diputado por Tarragona como número tres de ERC. También estaba en la Consejería de Economía de Junqueras como ex secretario de Hacienda., miembro de la Mesa del Parlament que encabezó Forcadell y diputado electo por Barcelona como número cinco de la lista de Catalunya En Comú. Milita en Esquerra Unida i Alternativa, la marca catalana de IU.Por contra Los exconsejeros, en libertad provisional y miembros en su día del PDeCAT, no han concurrido a las elecciones, al igual que, presidente de Òmnium Cultural y en prisión provisional en Soto del Real (Madrid).Tampoco han repetido en las listas los otros tres miembros de la Mesa del Parlament imputados en la causa:(PDeCAT),(ERC),(PDeCAT). La lista de imputados se completa con el expresident, la dirigente de la CUP; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI),. Ninguno de ellos era candidato el 21D.