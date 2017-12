“Un lugar de memoria universal del horror de la guerra”

Peironcely 10, el edificio vallecano (Madrid) fotografiado por el fotoperiodista Robert Capa durante la Guerra Civil,del Ayuntamiento de Madrid. Así lo aprobó este viernes la Comisión Local de Patrimonio, presidida por la Comunidad de Madrid, atendiendo de este modo la petición del Consistorio, que había aprobado en julio su protección a través de esta medida.El pasado viernes, el Ayuntamiento, apoyado por el PSOE, anunció su intención de que el inmueble fuera incluido en el catálogo con nivel 2 grado estructural, para proteger no solo la fachada, “como testimonio y memoria de la Guerra Civil”, sino, “como ejemplo de tipología residencial propia de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, que ya no existe en la ciudad”.Además, expresó su“por su interés como referente de los valores por los que se protege” y que se rectifiquen las alineaciones actuales, “para evitar la situación de fuera de ordenación que pudiera afectar al edificio”.La Comunidad de Madrid accede de este modo a lay a su“con el objetivo de que pueda albergar un centro cultural y de interpretación que explique el valor histórico del lugar”, como propuso la iniciativa #SalvaPeironcely10 que pide la protección del edificio.“Con esta inclusión [en el catálogo] y el cambio de uso, reclamado al Ayuntamiento de Madrid desde el pasado mes de agosto,de este elemento fotografiado en 1936 por Robert Capa y ubicado en el distrito de Vallecas”, expresó Patrimonio en un comunicado Además, recordó su consideración de que el Consistorio “debea las personas que viven en pésimas condiciones en las infraviviendas existentes en el inmueble”, como se comprometió el Gobierno municipal. Fuentes municipales informaron a Europa Press de que continuarán con los trámites previstos y que el proceso de expropiación y realojo puede durar “entre seis y nueve meses”.Igualmente, Patrimonio señaló que desde la Comunidad de Madrid “siempre se ha defendido el valor histórico y de conformación de la memoria colectiva de Peironcely 10” y que, para garantizar la protección de sus valores, era, coincidiendo de este modo con lo acordado por el Pleno municipal el pasado julio.El pasado junio, una veintena de organismos nacionales e internacionales impulsaron la iniciativapara pedir, por un lado, al Ayuntamiento de Madrid la inclusión de la vivienda fotografiada por Capa en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Consistorio y, por otro, solicitar a la Comunidad de Madrid que declarara Bien de Interés Patrimonial (BIP) la vivienda.El Ayuntamiento de la capital, comprometiéndose a incluir la edificación en el catálogo y a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del inmueble. En este sentido, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció en octubre que el Ayuntamiento había iniciado el pasado 20 de septiembre el expediente para expropiar el edificio, mientras que el Ayuntamiento denegó la licencia de demolición que había solicitado el propietario, quien anunció que recurriría, tal y como comunicó a El Confidencial El pasado viernes, el Ayuntamiento reiteró su intención e instó a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid a incluir el inmueble en el catálogo con nivel 2 grado estructural, como finalmente se ha aprobado. Además, esta semana el Consistorio informó a los vecinos de que el propietario de 13 de las 14 viviendas que componen el inmueble había solicitado al Ayuntamiento la permuta del inmueble por otro “de similares características de titularidad municipal”, ante su intención de expropiarlo.Paralelamente, el pasado 4 de agosto Patrimonio Cultural desestimó la solicitud de declarar BIP a Peironcely 10 al considerar que el inmueble no reunía “los valores materiales ni inmateriales para tal declaración”. Tras la negativa de Patrimonio, la plataforma recurrió y la Asamblea de Madrid aprobó a principios de noviembre una proposición no de ley para que en diciembre se sometiera ala declaración.Finalmente, tras escuchar al Consejo, la Comunidad de Madrid decidió el pasado viernesel número 10 de la calle Peironcely, al considerar que el inmueble “no encaja en ninguna de las figuras de protección existentes en la Ley de Patrimonio regional”. De este modo, el Gobierno regional consideró “más acertado esperar a la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio”, que, de acordarlo los grupos, podría introducir nuevas figuras que permitan proteger “adecuadamente” el inmueble.