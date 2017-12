Sánchez asegura que el PP se ha vuelto una “anécdota” en Cataluña y eso convierte al PSOE en la única fuerza capaz de vertebrar España

El secretario general del PSOE,acusó este viernes al presidente Mariano Rajoy de ser responsable de la situación que “está padeciendo Cataluña” por culpa de su “displicencia, inmovilismo y falta de respuesta” ante un problema que ha ido creciendo sin que el Gobierno le diera respuesta y le exigió que haga una propuesta concreta para resolverlo. “Ha llegado la hora de que el gobiernoLas elecciones catalanas han mostrado “las debilidades de un proyecto político nacional”, añadió Sánchez en referencia al PP, “que tiene menos apoyo en Cataluña que”. De lo que se deduce, subrayó, que la “única fuera capaz de vertebrar España es el PSOE, que tiene una presencia notable en todos los territorios”.“Al independentismo”, explicó, “se le gana construyendo un proyecto de regeneración política nacional” y el “único partido capaz de hacerlo, una vez que se ha visto el agotamiento del PP, que sufre ademáses el PSOE”. “No se puede ser un partido grande a nivel nacional si se esinsistió.Sánchez aprovechó para lanzar esta idea la rueda de prensa que él mismo protagonizó junto al líder del PSC, Miquel Iceta, después de participar en la reunión en la que la dirección de los socialistas catalanes analizó el resultado electoral. Iceta describió lo ocurrido como una situación “muy definida ende manera que su posición favorable a “impulsar una reconciliación y acuerdo sigue siendo válida”, subrayó.En todo caso, el líder del PSC reconoció que para los socialistas el resultado de las elecciones ha sido “modesto.En todo caso, los electores han decidido” y lo que el PSC espera esa que la mayoría independentista, que está habilitada para elegir presidente y gobernar, lo haga “de acuerdo a la ley”.En parecidos términos se expresó Sánchez: “Avanzamos,pero el camino de reconciliación hoy es más que nunca reivindicable”.En cualquier caso, el líder del PSOE, a preguntas de los periodistas, negó estar“Lo que se está sufriendo en Cataluña no es consecuencia” de aplicar “un artículo constitucional y legítimo”, sino de diez años “sin alternativa política al independentismo”. En todo caso, JuntsxCat y ERC, añadió, “tienen que tomar nota”, porque “no han ganado en voto, empezaron diciendo que no tenían la fuerza suficiente par imponer su agenda y no la tienen. Dialogo sí, pero dentro de la legalidad constitucional”.