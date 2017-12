El año 2017 acaba con una lista de espera en el Sistema de Dependencia que afecta a uno de cada cuatro beneficiarios.

Canarias y Cataluña, las CCAA con mayores listas de espera

Uno de cada cuatro personas dependientes a las que se les ha asignado un servicio o prestación en aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , recogidos por Europa Press.Así, de las 1.263.640 personas en situación de dependencia que tienen reconocida alguna prestación,, el 25%, según el balance del Sistema de Atención a la Dependencia, a 30 de noviembre de 2017.Si bien esta lista de espera, lo que los expertos denominan, "limbo de la dependencia", ha bajado en el último mes, sigue estando por encima del dato de septiembre. En octubre, por primera vez en años,, hasta las 319.553.Cabe destacar que hay un total de–grandes dependientes y dependientes severos– que no han recibido prestaciones, y que representan al 14,4% de este colectivo. Aunque han dcon respecto al mes pasado, la cifra es superior a la de la lista de espera de enero, cuando esta lista de espera de grados III y III no superaba las 120.000 personas.Respecto al grado I –dependientes moderados–, cuya plena implantación se produjo en julio de 2015, en la actualidad, a fecha 30 de noviembre de 2017, el 46,5% de ellos, es decir, 192.085 personas, siguen a la espera de ser atendidos.son las comunidades autónomas con las listas de espera más elevadas, ya que ambas tienen a. Les siguen La Rioja (32,7%), Andalucía (32,1%) y Extremadura (27,3%). Todas ellas se sitúan por encima de la media nacional, que es del 24,9%.Muy cerca del promedio de toda España se encuentra Aragón (24,8%), seguida de Cantabria (22,5%), Madrid (21,8%), Navarra (20,9%), Castilla-La Mancha y País Vasco (ambas 19%), Galicia (18,8%), Baleares (17,7%) y Murcia y Asturias (ambas 13,5%).Por su parte, Castilla y León no tiene prácticamente dependientes sin atender, ya que su lista de espera es de apenas el 1,3%. También destacan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (4%).En cuanto al número de servicios y prestaciones económicas de, el informe mensual del Ministerio de Sanidad indica que alcanzan losDe esta cifra, dos terceras partes, lo que representa el 67,18% del total, mientras que a 31 de diciembre de 2011 representaban el 54,6%, es decir, se han incrementado en 12,58 puntos porcentuales. Por otra parte, las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar son en la actualidad 383.775, un 32,82%.En cuanto a la, se ha producido un incremento de 6.485 afiliaciones de profesionales de Servicios Sociales respecto del mes anterior. Asimismo, la evolución interanual, comparada con el mismo mes del año anterior, noviembre de 2016, presenta un aumento de 20.644 nuevas afiliaciones, un 5,34%.