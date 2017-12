Junts per Catalunya defiende que Forcadell repita como presidenta del Parlament

Junts per Catalunya, la lista encabezada por el expresident Carles Puigdemont, apuesta por que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell –que se presentó el pasado 21D dentro de las listas de ERC–, y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara, han informado fuentes de la formación a Europa Press.Según estas fuentes, el objetivo de Junts per Catalunya esprevias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso convertiría de nuevo en president al Puigdemont, y también devolvería a sus puestos a todos los exconsellers que fueron destituidos por el Gobierno central, así como a la Mesa del Parlament.Por ello, no se plantean otra posibilidad que no sea votar a Forcadell como presidenta del Parlament y mantener a los miembros de la Mesa que hayan salido electos como diputados en las elecciones del jueves.