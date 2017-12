En Marea tacha de "broma de mal gusto" que PP y PSOE lleven tres meses sin abrir la comisión en el Congreso sobre Angrois

Buscando en Cs y Foro

En Marea, la confluencia gallega de Unidos Podemos, ha acusado al PP y al PSOE de retrasar la puesta en marcha de la comisión de investigación del Congreso sobre el accidente de tren Alvia que tuvo lugar en el barrio de Angrois (Santiago) en julio de 2013. A su juicio, los dos grandes partidos están tratando de buscar un presidente que les permita "controlar" los trabajos de la comisión y consideraque, después de tres meses, aún no haya arrancado.El Pleno de la Cámara Baja aprobó el pasado 28 de septiembre la creación de esta comisión a instancias del PSOE y Unidos Podemos y con el apoyo de toda la oposición. El único voto en contra fue del PP y sus socios electorales en Navarra (UPN) y Asturias (Foro Asturias).Los grupos ya designaron a sus representantes en la comisión pero en estos tres meses no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la mesa presidencial, paso previo imprescindible para que la presidenta de la Cámara,, convoque la sesión constitutiva que permita arrancar. Hay que cubrir cinco puestos: la Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.En declaraciones a Europa Press, la portavoz parlamentaria de En Marea, Yolanda Díaz , ha tachado de "escándalo" que el PP y el PSOE estén bloqueando el inicio de los trabajos de esta comisión después de que las familias de las víctimas lleven años "peleando" para que "se haga justicia".Yolanda Díaz ha denunciado que 'populares' y socialistas están negociando el nombre de un presidente que sea del favor de sus respectivos partidos porque lo que buscan, según ha criticado, esEn su opinión, ni el PP ni el PSOE tienen mucho interés en activar la investigación de un accidente que ocurrió siendo ministra la hoy presidenta del Congreso y secretario de Estado el actual ministro de Justicia,y que fue puesto en marcha con el exdirigente socialistaal frente de Fomento.Inicialmente, los dos partidos mayoritarios barajaron la posibilidad de ofrecer la Presidencia a Ciudadanos,Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la negativa de Ciudadanos llevó al PP y al PSOE a mirar al Grupo Mixto, concretamente al representante de Foro Asturias,, quien se resiste a asumir el encargo y que además votó en contra de crear la comisión.Martínez Oblanca es el único representante de su formación en el Congreso y alega que ocuparse de la Presidencia le quitaría mucho tiempo para sus quehaceres parlamentarios. También subyace la ascendencia del fundador de Foro,, que era ministro de Fomento cuando se diseñó el trazado de la línea de Angrois y a quien Unidos Podemos tiene intención de llamar al Congreso No obstante, las fuentes consultadas aseguran que insistirán para que el asturiano se haga con la Presidencia de esa comisión, si bien desde En Marea creen que 'populares' y socialistas sólo están maniobrando para aplazar la constitución de la comisiónha dicho la diputada gallega, sobre todo después de los meses que han pasado desde que En Marea planteó impulsar esta comisión y los "vaivenes" que ha dado el PSOE respecto a la misma. Los socialistas la venían rechazando hasta que cambió de criterio después de la segunda victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido.Así las cosas, hasta que los portavoces de los dos grupos mayoritarios,no cierren definitivamente este asunto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no podrá fijar una fecha para la constitución de la mencionada comisión.En este sentido, Yolanda Díaz ha avisado de que En Marea tiene previsto incrementar su ofensiva con este asunto para que esa comisión eché andar ya porque ya llevan esperando un tiempo. "No vamos a parar", ha apostillado.La comisión de investigación, que tendrá una duración inicial deestará compuesta por cuatro representantes del PP, tres del PSOE, tres de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos y dos del Mixto, uno de ERC y otro del PNV.El PSOE y En Marea llegaron a una propuesta transaccional acordando que la comisión tenga como objetivo investigar y esclarecer las causas del citado siniestro con el fin de que "se haga justicia", tal y como vienen reclamando las víctimas desde el principio, si bien la coalición gallega quiere que el plan de trabajo de la comisión, una vez creada, contemple sus objetivos, que, alegan,De su lado, la Plataforma de Víctimas tiene elaborado un listado provisional de comparecientes para esa comisión, entre los que figuran el exministro de Fomento José Blanco (PSOE) y su sucesora en el cargo, Ana Pastor, así como el actual titular de Justicia, Rafael Catalá, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva., y a una decena de representantes del Ministerio de Fomento.Actualmente el Congreso tiene activas otras dos comisiones de investigación: una relativa a la crisis financiera en España y otra sobre la presunta financiación irregular del PP, que han ampliados el plazo de sus trabajos, y todo apunta a que la del accidente del Alvia