PP, PSOE y Cs respaldan el discurso del rey y Podemos le acusa de "abrazar el argumentario" de Rajoy

Mientras los partidos que votaron a favor de aplicar el 155 en Cataluña comparten los objetivos marcados por el monarca en su discurso , Podemos y los nacionalistas ven ausencias notables en las palabras del monarca. El PDeCAT reprocha al rey que afirmara en su discurso que la democracia es madura, porque creen que eso contradice la actual situación de Cataluña. Y el PNV denuncia, por ejemplo, que Felipe VI sigueFelipe VI había adbvertido de que cuando se quiebran los principios constitucionales básicos, "la convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable" A continuación,repasa las principales reacciones políticas a discurso de Felipe VI

PP

Creo que lo más importante fue esa apelación a la tranquilidad, a los millones de españoles que después de las elecciones catalanas pueden tener alguna incertidumbre y, en especial, a aquellos que viven en Cataluña, cuando habló de recuperar los afectos entre amigos y entre familias, en especial en un día como el de ayer, en una Nochebuena en la que probablemente, por desgracia, se habló demasiado de política y demasiado de fracturas", arrancó elaseguró que su partido es "partícipe" del mensaje navideño del rey de que "hay que pasar página e iniciar una agenda reformista en España" que, según ha indicado, el "procés' (catalán) ha retrasado durante demasiado tiempo", informa Europa Press.Para el dirigente del PP, lo más importante del discurso de Felipe VI fue "la apelación que hizo a la tranquilidad de los españoles que tras las elecciones catalanas puedan tener alguna incertidumbre y en especial a los que viven en Cataluña", así como a laEn este sentido, mencionó las palabras de Felipe VI en las que recalcó los valores de "convivencia, concordia y afectos", que han hecho que España "sea un país admirado en todo el mundo" y, según el dirigen popular, "que no puede perder el paso por ningún desafío político, ni por el chantaje independentista".Asimismo, valoró positivamente las palabras del rey al afirmar queEn opinión del vicesecretario de comunicación, estas palabras del jefe del Estado "fueron una apelación directa a que se recupere la convivencia y sobre todo que cualquier gobierno que salga de las elecciones en Cataluña no vuelva a ir contra la ley y la convivencia, porque (el rey) ya avisó de las desgarradoresCasado mencionó otros de los retos que abordó Felipe VI en el discurso como crear empleo o la lucha contra la violencia de género. En opinión del responsable de comunicación del PP, "hay que seguir construyendo un gran país" y, para ello, ha resaltado el hecho de contar "a la cabeza con alguien como don Felipe" al que ha agradecido su mensaje de

PSOE

Un Gobierno "preocupado"

Por parte del PSOE, su secretario de Organización,, valoró como "globalmente positivo" el mensaje aseguró que los socialistas se sienten "absolutamente implicados" en el reto propuesto por el monarca de apostar por "el futuro desde la comprensión del presente".En una comparecencia para hacer una valoración del mensaje navideño del monarca, Ábalos afirmó que a ese "desafío" planteado por el rey los socialistas están "prestos en la medida en la queEl dirigente socialista, que destacósobre la actualidad de Felipe VI, aseguró que la formación política comparte los problemas que repasó el monarca, como la situación en Cataluña, el empleo, la desigualdad, el terrorismo, la corrupción, la cuestión europea, el medioambiente y el cambio climático o la violencia de género, aunque subrayó que les gustaría añadir también a esa lista temas como "la lucha contra la desigualdad, la protección social, la ciencia y la educación".Asimismo, valoró que el monarca recogiera en su discurso una "reivindicación de la historia reciente", que los socialistas comparten "como actores de todo este tiempo" y copartícipes de lasRespecto a Cataluña, señaló que sigue formando "parte de la preocupación" del PSOE y que la formación seguirá "apostando por la convivencia, el diálogo, laasí como por intentar "luchar con todas sus posibilidades por su gobernabilidad"."Cataluña merece un gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes., una España también abierta, moderna e inclusiva. A ello vamos a dedicarnos a través de las reformas que sean necesarias para asegurar este marco de convivencia", añadió al respecto.Ábalos recalcó queson los propósitos sobre los que trabajará el PSOE para el año 2018."España cada vez es más desigual y los españoles sienten que se limitan las oportunidades para alcanzar una vida mejor. Luchar contra esta desigualdad y ofrecer un horizonte dedijo.A este respecto, recordó que los socialistas instauraron la educación gratuita y obligatoria, la sanidad universal, la extensión de las pensiones a toda la población o la ayuda por dependencia, y añadió que el PSOE trabaja hoy por implantar la renta mínima de inserción y el blindaje del sistema de pensiones.Para ello, consideró necesaria una fiscalidad más distributiva y solidaria, así como una economía competitiva, "con inversión en ciencia, conocimiento e investigación" para poder aprovechar el talento de los jóvenes",

POdemos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, acusó al rey de ser "incapaz de reconocer el fracaso de su hoja de ruta en Cataluña" y de "abrazar de nuevo" el argumentario del PP en su discurso navideño.En una valoración en Twitter del tradicional mensaje por Navidad del rey, Echenique criticó también que el monarca tratara el problema de la corrupción como algo queAsimismo, consideró que el rey debería haber admitido que su discurso del pasado 3 de octubre no solamente "le hizo entrar en política, sino que le hizo apostar por la hoja de ruta del PP", que ha supuesto "un enorme fracaso y que después de mucho sufrimiento en Cataluña se haya vuelto al principio".Echenique, que valoró que el rey incluyera en su mensaje referencias a la violencia machista o al cambio climático, destacó que, a pesar de haber "mejorado en tono,Así, recalcó que si elquiere hacer política "no debería ser inviolable constitucionalmente, no debería tener un puesto vitalicio y debería de pasar por las urnas".

Ciudadanos

"El discurso del rey nos representa a la mayoría de los españoles que estamos orgullosos del proyecto que nos ha permitido convivir en democracia", valoró el secretario general de Cs,En rueda de prensa, celebró que el proyecto español se ha basado en los últimos 40 años en"Para empezar a dar soluciones a los ciudadanos, todos los partidos debemos respetar los principios de convivencia", y emplazó a aquellos que quieren cambiar las normas a hacerlo con los mecanismos democráticos previstos.Reclamó un "nuevo impulso de reformas yonvencido de que ni el inmovilismo ni el conformismo son una opción en el futuro proyecto español.Además, reclamó a los dirigentes independentistas,de Autonomía de Cataluña.

ERC

Felipe VI hablando de derechos y libertades y tú con miedo a tuitear. #DiscursoDelRey — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de diciembre de 2017

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana,, criticó que el rey Felipe VI haya hablado en su discurso de derechos y libertades mientras hay "miedo a 'tuitear"."Felipe VI hablando de derechos y libertades y tú con miedo a tuitear", dijo en un mensaje en esta red social, en la que además se refirió al monarca como '155ipe VI", en referencia a la aplicación del artículo 155 en Cataluña."A mí me ha convencido, a la próxima le voto", bromeó, agregando el 'hashtag'Mientras, El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, consideró que "es el Reino de España y su máximo representante, el rey, quien debe renunciar a la unilateralidad y la violencia", y pidió que todos respeten las urnas.

PNV

El portavoz del PNV en el Congreso , Aitor Esteban, afirmó que el rey Felipe VI, en su mensaje navideño, sigue "ignorando la existencia de naciones dentro del Estado" y ha denunciado que su discurso, que a diálogo auténtico". "A advertencia, al cumplimiento de la ley, y pluralidad, diversidad, diálogo, pero sin mover ni una coma", añadió.En una rueda de prensa para valorar el tradicional mensaje por Nochebuena del rey, Esteban manifestó que, una vez más, el monarca ha "obviado ese gran problema". "Si verdaderamente se respeta la expresión popular, es cierto, por lo tanto, que en Cataluña, y en Euskadi afirmaría también, hay un número nada despreciable de, indicó.El representante nacionalista señaló que el rey, en su discurso, habla de. "Está bien, pero ¿quién está imponiendo ideas sobre el derecho de los demás? porque se supone que derecho tendrán todos los ciudadanos, los que sienten de una manera y los que sienten de otra", manifestó.Sin embargo, destacó que, a través de la negación a la modificación de la ley, "se impone la idea de una parte, la que está conforme con la ley tal y como está, obviando que la mitad de la sociedad catalana,Por ello, apuntó que el de este año es "el típico discurso de siempre para un año que ha sido realmente atípico y que ha supuesto la mayor expresión de la crisis institucional en la que está sumida el EstadoEn esta línea, resaltó que han sido 1.425 palabras de un discurso que ha sido "el de siempre", con una lista formal de temas que hasta ahora le ha dado la impresión que el año pasado"Exactamente 40 palabras y pasando por encima", señaló.Por contra, subrayó en sentido positivo que, por primera vez el monarca habló de la violencia contra las mujeres, por lo que considera que el jefe del Estado lo mencione por primera vezAitor Esteban insitió en que se trata delpero poquito más". "Ha mencionado pluralidad y diversidad, pero no se sale de esas manifestaciones genéricas, cuando aquí verdaderamente el problema que existe en el Estado son realidades nacionales internas, en Cataluña y en Euskadi, y este año, si algo ha destacado, ha sido por ser el de la crisis del modelo de Estado", precisó.Además, apuntó que "fue precisamente el rey, con su discurso de hace dos meses, quien dio el aldabonazo para la aplicación del 155, un discurso en el que, en vez de ser el árbitro que intenta engrasar las relaciones y el, se colocó en una de las partes e hizo un discurso que anunciaba ya determinadas cosas".Según indicó, tiene apuntada una frase del monarca de hace dos meses en la que decía:"Han pasado dos meses, ha habido unas elecciones convocadas por el Gobierno de Madrid, a las que no se podrán poner peros, y lo cierto es que la mayoría la conforman de nuevo aquellos partidos que estaban en las instituciones históricas catalanas.

PDECAT

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, reprochó implícitamente al rey que afirmara en su discurso navideño que la democracia es madura, porque cree que eso contradice la actual situación de Cataluña.Lo dijo este lunes después de la ofrenda del PDeCAT ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933, y a la que también asistieron,Pascal lamentó que ésta es una Navidad diferente porque hay dirigentes soberanistas presos, otros en Bélgica y "hay consellers que están aquí pero no lo pueden decir todo porque están en lo que se ha denominado libertad vigilada"., concluyó sobre el mensaje de Felipe VI sin citarle.

EH BILDU

La diputada de EH Bildudenunció, una vez escuchado el discurso del rey que el Monarca y "el bloque del que es, de alguna forma, cabeza visible, sigue apostando por negar los derechos que tiene la ciudadanía catalana como pueblo y, por extensión, también los que tiene la ciudadanía de Euskal Herria".En declaraciones efectuadas en Hernani (Guipúzcoa), Beitialarrangoitia recordó que ya en octubre Felipe VI se situó "al frente del bloque más reaccionario del Estado". "Ese bloque que apuesta porque aquellos pueblos que estamos obligados a vivir en el Estado español, los derechos nacionales y sociales que nos corresponden como pueblos,, precisó.A su juicio, esto es lo que demostró el rey en octubre yha profundizado en él, más si cabía cuando la ciudadanía catalana había dicho nítidamente en las elecciones cuál era su apuesta".En esta línea, apuntó que Felipe VI es uno de los representantes máximos del Estado "del que nos pueden venir en un futuro no muy lejano artículos 155, recorte de libertades,, no aceptación de lo que la mayoría de la ciudadanía democráticamente pueda decidir"."En última instancia, un Estado antidemocrático y autoritario, y eso es lo que venimos confirmando yañadió.Ante esta situación, EH Bildu veque vele y trabaje en favor de los derechos sociales y nacionales que tenemos como pueblo y que siente los cimientos para seguir construyendo una república vasca, que es la única alternativa que tenemos como ciudadanía y como pueblo para tener un futuro mejor".