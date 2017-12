Dimite el secretario de Estudios del PP catalán por el resultado de los comicios

El viernes pasado dimití como Secretario de Estudios del @PPCatalunya. La sociedad nos exige una renovación urgente https://t.co/2d1ottX6nN — Juan Arza (@juanarza) 26 de diciembre de 2017

Ciudadanos "renace" a partir del 8 de octubre

Unidad de acción constitucionalista

El secretario de Estudios del PP de Cataluña,, dimitió de su cargo tras los resultados del partido en las elecciones del 21 de diciembre , que dejaron al partido con. Según informó en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, presentó su dimisión el pasado viernes, el día después de los comicios.En este sentido, el diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández admitió este martes que el PP catalán tiene quesu mal resultado en las elecciones catalanas al tiempo que tachó de "especulación" que él pueda encabezar el futuro del partido ya que hay "excelentes personas" en él y todas van a ser "más importantes que nunca"."Eso es exagerado,porque este partido en Cataluña ha vivido épocas de todo tipo", dijo en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, preguntado sobre si él encarna la renovación del PP catalán.Fernández recalcó que el PP llegó a gobernar, hace pocos años, más de 50 municipios catalanes, y que gobernó dos veces la Diputación de Tarragona. "Hay excelentes personas en este partido y lo que ocurre es que", resumió.En este sentido, subrayó que él, como suele suceder cuando se da un "resultado malísimo" como el que tuvo el PP en Cataluña.Fernández logró revalidar su escaño por Tarragona gracias al voto exterior, y dejó claro queA la hora de analizar el resultado electoral, Fernández opinó que las elecciones del 21D fueron "", y esos movimientos fueron Junts per Cat, la candidatura confeccionada en torno al expresidente catalán Carles Puigdemont –que no el PDeCAT– y, en el lado constitucionalista, Ciudadanos.En su opinión, aunque Ciudadanos es un partido político,en Barcelona, porque "antes de la explosión definitiva del proceso separatista vivía enormes dificultades en la política clásica parlamentaria", no encontraba su papel en el Congreso de los Diputados y se le acusaba de estar dando un giro estratégico en el Parlament.Y añadió que a él le preocupa mucho "una política que se base en movimientos", porque estosen Europa y se llevaron por delante a partidos tradicionales "a veces de manera injusta y generando inestabilidad". A su modo de ver, la política "movida por sentimientos y manifestaciones es peligrosa porque abandona la racionalidad y eso va en contra de los intereses de la ciudadanía".Dicho esto, reconoció que incluso en un escenario protagonizado por "movimientos" el PP no esperaba un resultado tan malo, así queAsí, llamó apara estar preparados para el día después", convencido de que la situación actual "no durará eternamente" porque la gente "vota más por sentimientos" cuando hay crisis pero cuando las cosas mejoran este tipo de movimientos baja. Eso, añadió, fue lo que sucedió en junio de 2016, cuando con una situación "estabilizada" hubo una "victoria rotunda del PP".Cuando empiece la legislatura, Fernández se mostró convencido de que, y aseguró que el PP se va a "dejar la piel para que así sea". De hecho, señaló que él cuenta ya con el "aval" de haber pactado en Tarragona, donde el PSC gobierna con el apoyo de los 'populares'.Además, hizo hincapié en que su partido, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,, aunque reconoció que "pasaron cosas en campaña" que hicieron que los dos partidos no tuvieran la mejor relación durante esos días.