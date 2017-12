El Supremo confirma un año de prisión para los jóvenes que interrumpieron una misa en Sant Miquel (Palma de Mallorca)

El Tribunal Supremo confirmó este martes laimpuesta por la Audiencia Provincial de Baleares a cada uno de los cinco jóvenes que interrumpieron una misa en la iglesia de Sant Miquel, en 2014, con una, según informó Europa Press.El domingo 9 febrero de 2014, un grupo de 30 personas, en el que estaban los acusados, entró en la iglesia mientras se celebraba una misa. Una vez dentro, avanzaron por el pasillo hasta aproximadamente la mitad, gritando al unísono y repetidamenteEl personal de la iglesia y los feligreses formaron una barrera y extendiendo los brazos y las manos, consiguieron hacer retroceder hasta la salida al grupo, que continuó gritando sus consignas. Una vez desalojados los acusados y el resto de manifestantes, se reanudó la misa que, en total,La Sala analizó si se dan los requisitos del delito recogido en el artículo 523 del Código Penal –contra la libertad religiosa– que establece que quienes con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas, será castigado con la, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto.En este caso, el tribunal concluyó que existió una interrupción de un acto religioso, de una ceremonia propia y característica del culto católico, en los que la misa es de especial importancia para esa confesión religiosa.Además, añadió que se hizo, ocasionado por la presencia de unas 30 personas que invadieron el lugar del culto y que no abandonaron el lugar hasta que fueron desalojados.Por lo tanto, para el Tribunal Supremo, en el ánimo de los acusados estaba "" para todos el acto religioso que sabían que se celebraba a esa hora en esa iglesia. Además, consideró que "no solamente sabían que con su conducta afectaban de esa forma a la celebración del acto o ceremonia religiosa, sino que especialmente".En la sentencia, la Sala afirmó que "es claro que les asistía el derecho de expresar libremente su opinión, y de manifestarse para ello, dentro de los límites legales", pero ello no les autorizaba a hacerlo de forma que, "actuando en el interior del lugar destinado al culto,, en el caso, el de libertad de culto, cuando el ejercicio de ambos era compatible, sin que, por ello, fuera preciso sacrificar uno de ellos para la subsistencia del otro"."No es aceptable que los acusados, que se han desarrollado y alcanzado sus conocimientos en el seno de un sistema democrático, puedan creer seriamente que los derechos que les corresponden son prevalentes en todo caso respecto de los derechos de los demás, hasta el punto de hacerlos desaparecer. Ni que ignoren que, así como tienen derecho a manifestarse para expresar libremente sus opiniones,", concluye el tribunal.Por todo ello, el Tribunal Supremointerpuestos por los cinco acusados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares.