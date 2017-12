La investidura de Carles Puigdemont centra las negociaciones entre JuntsxCat, ERC y la CUP

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

Carles Mundó para presidir el Parlament

La posible investidura del cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont , está centrando las negociaciones que iniciaron este miércolespara abordar la composición de la nueva Mesa del Parlament y el futuro Govern.JuntsxCat lo condiciona todo a que Puigdemont sea investido presidente; ERC exige que concrete; y la CUP reivindica que sigue siendo el, explicaron a Europa Press diversas fuentes independentistas.La primera decisión que deben tomar los grupos es quién presidirá el Parlament y quién conformará el resto de la Mesa: JuntsxCat quiere que(ERC) repita como presidenta, mientras que los republicanos insisten en que, antes de negociar este capítulo,Fuentes republicanas señalan que "no se puede hacer una Mesa sin tener presidente" yque tuvieron los grupos independentistas.Precisamente este miércoles, aprovechando que había una reunión de la Diputación Permanente del Parlament, JuntsxCat y la CUP se reunieron en la Cámara por primera vez tras las elecciones del 21 de diciembre para mantener una "" sobre la configuración de la Mesa.Fuentes de JuntsxCat señalan que su voluntad es que Forcadell repita al frente de la Mesa puesto que le consideran la presidenta legítima, pero apuntan que(ERC), según JuntsxCat.Forcadell se refirió el lunes a la posibilidad de volver a presidir la cámara, al preguntársele si ella quiere seguir en el cargo, aunque sólo dijo: "Es una decisión personal que".El encuentro de este miércoles tuvo lugar en una de las salas de la cámara: por parte de JuntsxCat asistieron Jordi Turull, Josep Rull, Eduard Pujol, Elsa Artadi y Albert Batet, mientras que de los miembros de la CUP participaron Carles Riera, Natàlia Sànchez y Núria Gibert.En paralelo, ERC celebró laelegidos en las elecciones del 21-D, si bien no asistió la secretaria general del partido, Marta Rovira.Fuentes soberanistas explicaron que, de momento,: no asistió a la tradicional ofrenda floral que el partido hace por Navidad en la tumba del expresidente Francesc Macià y tampoco al encuentro de este miércoles en la Cámara.