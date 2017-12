"Hoy están ante el juez"

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS ) pedirán al juez que tome declaración a la exalcaldesa,, y a la que fue su Junta de Gobierno por la operación en la que en 2013 al fondo de inversión Blackstone y que gestiona a través de Fidere.Así lo ha destacado el abogado de la asociación,, en declaraciones a los medios en los Juzgados de Plaza de Castilla, después de que durante la mañana de este miércoles el exconsejero delegado de EMVSy el apoderado de Fiderehayan declarado ante el juez como"Tras Oslé y Benavides, voy a pedir que declaren los altos directivos de EMVS en ese momento, y después reclamaré la", ha resaltado Benítez de Lugo, que ha culpado a todos ellos de "laen la que se vendieron las promociones: sin mesa de contratación ni pliego de condiciones".El abogado ha asegurado queni a las de la abogada de EMVS. Sí que lo habrían hecho a preguntas del juez, no a las de la fiscal.Para el letrado, que ni Oslé ni Benavides hayan respondido a sus preguntas denota. "Cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene por qué tener miedo a las preguntas de un abogado", ha dicho Benítez de Lugo que, sin embargo, se ha congratulado de que hayan tenido que comparecer ante el juez tras más de tres años desde que reclamó su declaración.Por otra parte, el abogado también ha hecho precisiones sobre el resto de la declaración de Oslé y Benavides. En este sentido, ha afirmado que ambos han alegado que, extremo que para el abogado "no es cierto". "También han argumentado que el Plan de Viabilidad exigía la venta de las viviendas ", señala Benítez de Lugo.En última instancia, el letrado ha explicado que el juez ha preguntado a los dos investigados sobre si se comunicó a los propietarios la venta. Éstos, siempre según el abogado de la asociación, "se habrían escurrido" en su respuesta. ", sobre todo porque puedes tener tanteo de compra", ha concluido.La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de EMVS,, ha detallado que estas primeras declaraciones suponen para los propietarios"Todas estas ventanas judiciales son muy esperanzadoras, somos familias luchando contra los poderosos por nuestras casas. Esta es una de las mejores noticias que nos podría regalar el 2017", ha señalado.En el plano personal, Mejías también se ha mostrado satisfecha porque hace justo un año llegó a su casa un burofax en el que lepara proceder a un desahucio. "Ahora los responsables de la venta de mi casa están en los juzgados dando explicaciones", se ha congratulado.. Si lo hicieron tan bien como defendió en su momento Ana Botella no entendemos cómo no han explicado claramente por que vendieron mi vivienda y otras 1.860 más. A veces el silencio es una manera de respuesta", ha apostillado Mejías.