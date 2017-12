'Lobbistas' y oportunistas

Cambiar el sistema de elección

Que Ciudadanos se aplique el cuento

El PP y el PSOE frenaron este miércoles sendas iniciativas planteadas por Unidos Podemos y Ciudadanos que pretendíanpara modernizar su funcionamiento, agilizar y hacer más legibles sus informes de fiscalización, modificar el sistema de elección de sus miembros para despolitizarlo y acabar con el "nepotismo" en su seno, según informó Europa Press.Las propuestas fueron(Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas a la que no acudió ningún representante de los partidos independentistas de ERC ni el PDeCAT.En concreto, los naranjas plasmaron su reivindicación a través de unaen la que instaban al Gobierno a impulsar esa reforma, mientras que los morados reclamabancreando una ponencia para estudiar fórmulas destinadas a regenerar este órgano.El texto de Ciudadanos fueaunque el diputado de En Comú Joan Mena, dejó claro que su grupo considera más adecuado que sean los partidos y no el Gobierno los que pongan sobre la mesa sus propuestas para regenerar el Tribunal de Cuentas.La comisión también tumbó la idea de Unidos Podemos de crear una ponencia para estudiar esa posible reforma. El texto recibió el, mientras en este caso, puesto que no considera necesario acometer cambios en el Tribunal de Cuentas.Los socialistas sí son partidarios de reformar el funcionamiento del fiscalizador pero, según anunció el portavoz Antonio Hurtado, tienen previstoen los próximos meses para mejorar su funcionamiento y dotarlo de más recursos y herramientas para trabajar.Los argumentos se repitieron durante el debate de cada una de las iniciativas, aunque los grupos, especialmente el PP y PSOE.Desde el PSOE, Hurtadode algunos de los cuerpos que prestan servicio en el órgano fiscalizador. También tachó de "irresponsable" a los de Albert Rivera por hablar de "nepotismo" en el seno de un órgano que está, a su juicio, cumpliendo una "en la defensa del Estado de Derecho".En nombre del PP, Francisco Javier Fernández, admitió que "todo es mejorable", pero cuestionó uno por uno todo los puntos de la iniciativa de Ciudadanos para justificar su voto en contra.En su texto, Ciudadanos emplazaba al Ejecutivo adel Tribunal de Cuentas y de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para "reforzar la independencia y la eficiencia" del que es el órgano fiscalizador supremo de las cuentas y la gestión del Estado.Uno de los cambios que reclama Ciudadanos afecta el procedimiento de elección del presidente del órgano y de los consejeros, de forma que sean nombrados para estos cargos "relevante para el desempeño de las funciones del Tribunal".El partido naranja aboga por que los consejeros sean, un examen de losde los candidatos por una comisión independiente y, por último, unacorrespondiente del Congreso y del Senado. Los consejeros serían elegidos por un periodo limitado y no renovable.Tampoco salió adelante otra proposición no de ley de Ciudadanos paradel deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en su función fiscalizadora.Los naranjas ponían de manifiesto en su texto que hay entidades como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social que sólo están obligadas a cooperar con el Tribunal cuando son ellas el objeto de una fiscalización.El PP votó en contra, mientras que PSOE, Unidos Podemos y el PNV se abstuvieron. No obstante, todos se pusieron de acuerdo para afear a los naranjas que hayan sometido a votación un "corta pega" de una moción aprobada ya por el propio fiscalizador. "", fue el adjetivo más repetido para definir esta iniciativa cuyo debate aprovechó la socialista Ana Botella para reclamar a Ciudadanos que, si tanto interés tiene en que los demás colaboren con el tribunalEn concreto, recordó que en el informe de fiscalización sobre las elecciones municipales de 2015, el Tribunal instó a Ciudadanosy le recriminó que no hubiera identificado a cinco de sus proveedores con los que había contratado para esos comicios nada menos que por "un cuarto de millón de euros".