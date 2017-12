El año del Pacto contra la Violencia de Género se cierra con al menos 48 mujeres asesinadas

27 niños huérfanos de madre

Meses de trabajo parlamentario

El presupuesto y las reformas legislativas

Al menosdesde que comenzaron a recogerse estadísticas oficiales en el año 2003 (2013 en el caso de los menores) y este año, en el se firmó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género 13 años después de que viera la luz la Ley Integral, se cierra con unEn concreto, sólo en 2017, incluido el feminicidio registrado este jueves en Guadalajara , condenado por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. No obstante, el balancesi se confirma que los feminicidios que se produjeron este año en Benicásimm (Castellón), Mogán (Las Palmas), La Llagosta (Barcelona), y Redondela (Pontevedra) tenían el mismo móvil machista.Con los casos confirmados, el balance mortal de la violencia de género habrá dejado este año, cuando fueron 44, la primera vez en toda la serie histórica que los asesinatos de mujeres en España por violencia de género bajaron del medio centenar.A lo largo de 2017 fueronpor los hombres que torturaban a sus madres, la cifra más elevada desde que en 2013 comenzaron a computarse también estos casos que, desde la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, constan como crímenes de violencia de género. En estos cuatro años de estadísticas fueron 23 los menores de edad asesinados en estas circunstancias.La violencia de género que acaba en asesinato dejó otras víctimas este año, losen estos crímenes. Entre ellos están los tres hijos de la mujer de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que habrían presenciado el asesinato de su madre. Además, otro hombre asesinó al nuevo novio de su exnovia, aunque este tipo de homicidios no computan en las estadísticas oficiales ni en la Ley Integral como casos de violencia de género.Según las estadísticas oficiales,por violencia de género y 9 de ellas fueron impulsadas por las propias víctimas. En total, siete solicitaron órdenes de protección, de las que seis se concedieron y cinco estaban vigentes en el momento del crimen machista.En cuanto a las víctimas, el grupo más numeroso (15 mujeres), 11 de 51 a 50 y diez no habían cumplido la treintena. La gran mayoría eran de nacionalidad española y en seis de cada diez casos,, de quien seguían siendo pareja. Fueron 18 las mujeres que ya habían roto con el asesino o estaban en fase de ruptura.este año, con un total de 8 mujeres asesinadas en su territorio. Siete en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Seis en Castilla-La Mancha, cuatro en Canarias, tres en Murcia, dos en País Vasco y Extremadura y una en Galicia y Navarra.Son las cifras del año en el que por fin, un esfuerzo fraguado en el Congreso y el Senado y que cuenta, además de con el apoyo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria –Podemos se abstuvo en el Congreso pero respaldó la ponencia del Senado–, con la adhesión de las comunidades autónomas , los agentes sociales y las organizaciones de mujeres, de modo que ya está listo para echar a andar.Conseguirlo no fue fácil, pese a ser una reivindicación compartida por los distintos partidos a lo largo de los últimos años. El primer paso se dio finalmente en noviembre de 2016 con una iniciativa conjunta del PP y el PSOE en el Congreso que fue aprobada en Pleno por unanimidad y que preveía ladonde se fraguaría el informe con el que se construiría el pacto.La subcomisión se constituyó en febrero de este año con una agenda muy apretada, pues teníaque requería la comparecencia de multitud de expertos de distintas disciplinas y el análisis de documentación diversa. El trabajo se culminó en junio, cuando la Comisión de Igualdad aprobó por unanimidad un texto que proponía algo más de 200 medidas concretas en 8 ejes de actuación.Este informe viajó al Pleno del Congreso, donde fue aprobado por todos los grupos a excepción de Unidos Podemos , que decidió abstenerse porque según argumentaron,, especialmente en el abordaje de otras formas de violencia sobre la mujer.El 28 de septiembre salió adelante con un compromiso económico dey que, de momento, el Gobierno no ha liberado a falta de Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio. No obstante, se comprometió a aportar esa partida modificando los presupuestos de 2017 en caso de que sean prorrogados.En el caso del Senado, fue a raíz de una moción registrada en el mes de diciembre cuando se creó una ponencia de estudio de estrategias contra la violencia de género en el marco de la consecución de ese Pacto de Estado y que en el mes de julio se saldó con unEn principio, el Gobierno explicó que un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad analizaría ambos informes y elaboraría un texto refundido que después sería sometido a aprobación por parte de ministerios, comunidades autónomas, agentes sociales, Poder Judicial y organizaciones del tercer sector, que se sumarían así al Pacto de Estado. Finalmente, el texto de trabajo fue el aprobado en el Congreso y a él se sumaron el resto de los agentes, lo que suscitó ciertoCon todo, el Pacto de Estado echó a andar más o menos en plazo, pues se daban dos meses al Gobierno para reunir esas adhesiones que al final fueron tres debido, según la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, a la coincidencia de la campaña electoral en Cataluña. El siguiente paso será dotarlo de financiación, como recordaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 27 de diciembre las comunidades autónomas y después, comenzar a