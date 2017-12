El juez admite a trámite la demanda civil del Ayuntamiento de Santiago contra los Franco por las figuras del Mestre Mateo

Estatuas del pórtico

Trámites iniciados en septiembre

El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madridcontrapara exigir la devolución de las figuras de Abraham e Isaac, obras del Mestre Mateo que están en posesión de la heredera del dictador, según informó Europa Press.Según informó el Ayuntamiento de Santiago en el escrito, el juez emplaza a la demandada a contestar en el plazo de 20 días hábiles sobre la situación de las figuras, cuya titularidad documentó el Consistorio compostelano. Contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, pero su interposición no tendrá efectos suspensivos.En la demanda, presentada el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Santiago incorporaba toda la documentación que "demuestra" que, adquiridas al Conde de Ximonde en 1948.Además, explica el Ayuntamiento, en ella se argumentaba quey, por lo tanto, "no pueden ser cedidas ni regaladas, ni ha lugar para la prescripción que podría alegar la familia Franco para quedar con las figuras" del Mestre Mateo.La demanda hace referencia a, originalmente pertenecientes a la fachada situada ante el Pórtico de la Gloria y que fueron retiradas de la Catedral durante las obras del siglo XVI.Tras esta operación, ambas esculturas, de la escuela del Mestre Mateo, pasaron a manos del Conde de Ximonde en torno al siglo XVIII. Este noble se las vendió al Ayuntamiento de Santiago en 1948 por 60.000 pesetas, a través de un documento en el cual se señalaba que las piezas, o bien el Ayuntamiento tendría que pagarle una "multa" de 400.000 pesetas.Pese a ello, las dos esculturas pasaron a manos de la familia Franco hace más de medio siglo, aunque. En un principio estuvieron en el polémico Pazo de Meirás y, posteriormente, fueron depositadas en Casa Cornide. La situación se detectó a raíz de la exposición de ambas piezas en la muestra sobre el Mestre Mateo que acogió el Pazo de Xelmírez, tras pasar por el Museo del Prado.El Ayuntamiento de Santiago inició a principios de mes de septiembre las, una iniciativa que se vio respaldada, poco después, con la localización en el archivo de la Universidad de Santiago del expediente de adquisición de las piezas, así como de la propia escritura notarial, haciendo constar todas las características de las estatuas, la titularidad municipal y una reserva "para evitar que desaparezcan del ayuntamiento" y se preserve su propiedad "".La escritura confirma que las piezas fuerone incluye una cláusula en la que el vendedor condiciona su adquisición a que las estatuas "permanezcan indefinidamente en patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Santiago de Compostela", estableciendo unade depósito.El expediente "es tan completo", según fuentes municipales, que incluye un informe del escultor Francisco Asorey en el que detalla las características históricas y el valor de las piezas,(60.000 pesetas).Asimismo, figura la existencia de una tercera figura, un caballero del siglo XVI y XVII, pero que carece "de la antigüedad y el valor" de las estatuas del Mestre Mateo.Tras no obtener contestación de la familia Franco, el Ayuntamiento decidió el 24 de noviembre interponer una demanda judicial contra Carmen Franco para exigir la devolución de estas piezas, denuncia que ha sido admitida a trámite ahora. La Xunta, además, ha iniciado el