El TSJCV deniega la libertad provisional a Correa, condenado a 13 años de prisión por adjudicaciones en Fitur

Tiempo en la cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel , que este había solicitando alegando intención de colaborar con la justicia, voluntad de liberar fondos en Suiza y razones humanitarias.No obstante, el alto tribunal valenciano rechaza la petición de Correa —que está condenado a 13 años de prisión por la pieza correspondiente a las adjudicaciones irregulares en la feria Fitur— al considerar que "del acusado y no procede, por ahora, modificar su situación personal".En un auto distribuido este jueves, la Sala de lo Civil y Penal razona que el supuesto cambio de circunstancias esgrimido por la defensa del cabecilla de la Gürtel "no es tal, dado que en generaly tomados en consideración a la hora de decretar su prisión provisional".En concreto, la sala dice ignorar el alcance de su supuesto afán por colaborar con la administración de justicia en otras causas. "Pero sí hemos podido apreciar que, e incluso podemos suponer que será cuestionable su efectiva trascendencia en esos otros procedimientos a que se nos alude a juzgar por la posición mantenida por el ministerio fiscal en su informe", agregan.Sobre el ofrecimiento de liberar unos fondos intervenidos en Suiza —cuestión que también ya se trajo a colación en su momento, recuerda el TSJ—"y mucho no se ha debido facilitar su traspaso a nuestro territorio nacional cuando aún no obran ingresados en cuenta de consignación alguna, y desde luego ninguna trascendencia han tenido en orden a asegurar efectivamente el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias declaradas en esta causa".Correa alude también al tiempo que ha permanecido en prisión, refiriéndose a. El tribunal valenciano contesta que lo que le consta es que ingresó por esta concreta causa a raíz del auto del 14 de febrero pasado, es decir hace menos de un año, aunque sí ha permanecido en prisión provisional a resulta de la eventual responsabilidad que pueda serle declarada en otra de las "muchas causas" que se siguen contra su persona, al parecer la seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid.Finalmente, Francisco Correa esgrimía razones humanitarias derivadas de, que también rechaza el TSJ porque ese "argumento que ha sido igualmente alegado con anterioridad, y ello no ha impedido que cumpla las obligaciones que se le han impuesto, ni ha impuesto que se le dispense hasta ahora un tratamiento especial por tal motivo". "su presencia o qué concretas actuaciones debe llevar a cabo que exijan su situación en libertad", apostilla.Por todo ello, la sala cree que persisten las razones que en su día determinaron el ingreso en prisión de Correa, "dado queque pueda derivársele de la presente causa, que es de prever que adquiera firmeza en un lapso de tiempo relativamente breve y razonable, tras la resolución del correspondiente recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, sino que es público y notorio que en fecha reciente ha concluido la vista seguida ante la Audiencia Nacional por otra de las muchas causas que se siguen en su contra, y en breve ha de comenzar el juicio oral de otra de ellas".Estas circunstancias hacen, según los jueces, que el, como de hecho es consciente el propio señor Correa cuando en su escrito dejaconstancia de que deberá cumplir el conjunto de sentencias firmes y definitivas que se le impongan, lo que hace que no solo siga existiendo ese riesgo de fuga, sino que se incremente".