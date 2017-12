Rato se escuda en la supervisión del Banco de España y CNMV para exculparse de la salida a bolsa de Bankia

BFA y Bankia, entidades "monitorizadas"

"Señal inequívoca" de una actuación "correcta"

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato se escuda en la "fiscalización" y en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para exculparse de cualquier responsabilidad de haberen julio de 2011, según informó Europa Press.En su escrito de defensa de 52 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatiza que el relato de hechos que presenta la Fiscalía y demás partes en sus escritos acusatorios "". Destaca que no hay que olvidar –como sí han hecho las acusaciones, dice– que en la época a la que se remontan los hechos existía un "".La defensa de Rato subraya que de las pruebas resultantes de las diligencias practicadas en los más de cinco años de investigación del caso Bankia se corroboró que su conducta. En este sentido, responsabiliza de las supuestas irregularidades del debut bursátilExplica que desde la integración de las siete cajas de ahorros (SIP), de la que surgió el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y posteriormente Bankia, la actuación de sus responsables estuvo sujeta a "supervisión" por parte del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "Ninguno de los hitos que se produjeron", dice el escrito."Puede decirse que habida cuenta de su carácter sistémico, BFA y Bankia fuerona quienes el ordenamiento jurídico otorga el papel de supervisar (garantizar) el correcto funcionamiento de las entidades bancarias", añade.Insiste en que el grupo financiero del que fue responsable entre 2010 y 2012 estaba bajo un "seguimiento continuado especialmente intenso", lo que implicaba que el organismo supervisor tenía la "totalidad de la información" del banco para "examinar en tiempo real (y así lo hacía)". La defensa de Rato afirma que tanto Bankia como su entidad matriz (BFA) "" que les hacía el Banco de España.Algo que, según destaca el escrito de defensa, fue corroborado por altos cargos de esta institución y de la CNMV durante la instrucción del caso y que no fueron procesados por el juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Por tanto, concluye que si las actuaciones de Bankia y BFA nunca han sido "objeto ni sujetos de reprobación",Por último, el que fuera también exvicepresidente del Gobierno aprovecha este escrito de defensa para recalcar que si a los responsables del Banco de España y de la CNMV no se les imputa ninguna responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia es "".El pasado 17 de noviembre el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión deque aprobó el Consejo de Administración del banco previo a la salida a bolsa.Recuerda en su auto que a lo largo de la instrucción de la causa se recabaron indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Fiscalía pide