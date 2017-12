Primera plana a su pesar: nueve protagonistas (inesperados) de 2017

info Libre

1

Juana Rivas

, la mujer de Maracena (Granada) que permaneció

durante casi un mes junto a sus hijos para evitar entregarlos a su padre,

, italiano –condenado en 2009 por "lesiones en el ámbito familiar" al golpearla "repetidamente"–, ha sido una de las personas que más portadas y espacio en los medios de comunicación ocupó en el verano de 2017.

2

Harvey Weinstein

3

Josep Lluís Trapero

4

Ignacio Echeverría

5

Santiago Maldonado

6

C., joven agredida en los Sanfermines de 2016

7

Pablo Ráez

8

Slobodan Praljak

9

Luis de Marcos

El 1 de enero de 2017, nadie habría pensado que se convertirían en protagonistas del recién estrenado año. Pero sus historias han tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hay víctimas, como Ignacio Echeverría; hay verdugos, como Harvey Weinstein, y hay ejemplos de lucha como Pablo Ráez.rememora las historias de nueve de esos protagonistas a su pesar:FrancescoArcuriLa lucha que mantuvo con la justicia levantó, en un debate que acabó yendo mucho más allá de su mero caso particular. ¿Un maltratador puede ser un buen padre? ¿Tienen suficiente protección los hijos de los maltratadores? Esas fueron algunas de las preguntas a las que se intentó responder.Después de que Juana Rivas decidiera presentarse en los juzgados de Granada, la Policía Nacional la detuvo por un. Horas después, el juez decretó libertad provisional. Actualmente, los niños viven en Italia con el padre recibiendo algunas visitas de Rivas, contra la que el procedimiento continúa.Las que rompieron el silencio contra él son Personaje del Año 2017 para la revista Time. El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein y la oleada de denuncias por abusos sexuales que ha dejado tras de sí generaron una polémica que se extendió hasta niveles planetarios: debates sobre la dominación masculina, sobre el acoso sexual que todavía hoy sufren las mujeres, etc., inundaron las redes sociales en varios idiomas:. La idea era la misma: recordar losEmpezó con Weinstein en el mes de octubre, pero alcanzó a otros hombres, como, y otros ámbitos, como el periodismo. El pasado mes de noviembre el diario The New York Times anunció la suspensión a su reportero, que cubría las noticias de la Casa Blanca, después de que el diario digital Vox publicara un reportaje en el que varias periodistas denunciaban que tuvo una conducta sexual inapropiada con ellas. Meses antes, en abril, la cadena CBS decidió suspender de empleo a su entrevistador estrella,, después de que este confirmara que las denuncias recibidas por ocho mujeres entre finales de los noventa y 2011 eran ciertas. También en el mes de abril,, el controvertido presentador de la cadena FOX, abandonó su puesto de trabajo tras recibir varias denuncias por casos de acoso sexual. Su cadena ya se había visto salpicada un año antes, cuando la expresentadora Gretchen Carlson interpuso una demanda por acoso sexual contra, el fundador y entonces director ejecutivo y presidente de FOX.El ya exmayor de los Mossos d'Esquadra fueen agosto. La operación policial que investigó los ataques y, más tarde, desarticuló la célula yihadista que los perpetró –formada por 12 personas, ocho de las cuales murieron– estuvo dirigida y comunicada a los medios por el agente Josep Lluís Trapero. En aquel momento, todas las críticas que recibía eran positivas.Un mes más tarde, en septiembre, Trapero volvía a ocupar espacios en los medios de comunicación, pero por causas muy diferentes. En ese momento, lo hacía por la actuación del cuerpo ante la celebración del referéndum del 1 de octubre. Después de que el Tribunal Constitucional lo suspendiera, la Fiscalía Superior de Cataluña solicitó a los Mossos quedesignados y desalojaran antes del 30 de septiembre a las personas que estuvieran dentro. El entonces mayor de la policía autonómica ordenó que todas las actuaciones estuvieran marcadas por los principios básicos deEl mismo día del referéndum comenzaron las acusaciones. La misma tarde del domingo seis juzgados de Cataluña abrieronpara investigar si el cuerpo había desobedecido la orden del TSJC de impedir el voto. Además, los cinco sindicatos policiales anunciaron que pedirían acciones legales contra Trapero por su "bochornosa" actuación durante la jornada.Después de las numerosas acusaciones de "pasividad" ante la votación, y en aplicación del, Trapero fue cesado de su cargo. Ya en noviembre, el Ministerio del Interior leen las oficinas de los Mossos d'Esquadra en Travessera de las Corts en Barcelona, alejado de las responsabilidades operativas que había tenido antes.Actualmente estáacusado de un posiblepor su actuación el día del referéndum. Así, fue citado a declarar como investigado junto a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Además, la Fiscalía delsolicitó el pasado 22 de diciembre al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena que le investigue, junto a Josep María Jové, exsecretario general de Economía y número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, en la causa que instruye por la organización del procés por elIgnacio Echeverría se encontraba en Londres el día 3 de junio, cuando se produjeron los hechos que le valieron el apodo de héroe del monopatín . Mientras iba con unos amigos en bicicleta por las calles de la ciudad, vieron cómo un hombre asestaba varios puñetazos –eso les pareció en aquel momento– a un policía tendido en el suelo. Más tarde, el agresor dejó al hombre y comenzó a agredir a una mujer. En ese momento, Echeverría se armó con su monopatín y comenzó a golpear al atacante, consiguiendo que las demás personas se pusieran a salvo.Segundos después, el atacante, un terrorista islámico, asestó unaa Echeverría. En el atentado fueronEl Ayuntamiento de Las Rozas, donde vivía Echeverría, decretó dos días de luto oficial y organizó una concentración en su recuerdo. Pero este no fue el único. As Pontes (A Coruña), donde vivió de niño, organizó también una manifestación, el cantante Joaquín Sabina le dedicó una canción en un concierto de Úbeda y lo mencionó en el de Londres, la Real Federación Española de Patinaje le concedió la Orden del Mérito y, en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, que se dedicó por primera vez a las Víctimas del Terrorismo, recibió también un homenaje.El pasado 1 de agosto se perdió la pista a, un artesano de 28 años cuyo paradero se desconocía desde que la Gendarmería –dependiente del Ministerio de Seguridad argentino– llevara a cabo un operativo en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Según informó en aquel momento la familia, Maldonado fue visto por última vez cuando estaba participando en unaque pedía la liberación del líder mapuche Facundo Jones Huala, detenido desde hacía más de un mes. Desde aquel primer momento, asociaciones argentinas acusaron al Gobierno de Macri de la desaparición.Después de 78 días de intensas protestas de la sociedad argentina que reclamaban la aparición con vida del joven, la Policía argentina halló el cuerpo de un hombre a la orilla del río Chubut, donde se le vio por última vez. Pocos días más tarde, se confirmó que. Tras conocerse la noticia, asociaciones de derechos humanos. Así, Amnistía Internacional reclamó al Gobierno argentino dirimir todo lo relativo al fallecimiento. Por su parte, el juez del caso, Gustavo Lleral, aseguró que la autopsia del joven argentino revelaba que "".El 21 de octubre se presentaron–presentadas porla familia Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos– para dirimir las causas reales de la muerte. Por el momento, el único imputado hasta ahora es el subalferezLa fiscal federal Silvina Avila solicitó al juez Lleral que la causa de la muerte apareciera como "dudosa" pero, sin embargo, el magistrado rechazó la petición y, conforme a los deseos de la familia, decidió mantener la consideración de la investigación como. Además, el pasado 24 de diciembre, según informó Página 12 se produjo un avance "clave" para la investigación. El juez ya tiene en su poder eldel teléfono móvil del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, por lo que el siguiente paso será examinar el rol del funcionario durante la represión de Gendarmería en Pu Lof en Resistencia de Cushamen.Se espera que en enero se haga pública la sentencia contra los cinco integrantes de La Manada, el grupo de jóvenes acusados de violar a una mujer de 18 de años en las fiestas de San Fermín del año 2016. El 13 de noviembre arrancaba el, no solo por la brutalidad de la supuesta agresión sexual, sino también por el propio desarrollo del juicio y por las repercusiones que ha tenido a nivel social.La polémica llegó tras la decisión del juez de aceptar como prueba el informe de un detective privado sobre la vida de la joven después de haber sufrido la violación múltiple. Además, el dossier admitido por el juzgado contenía. En cuanto se conoció la noticia, las redes se llenaron de protestas que acabaron en la calle. Bajo el lema La manada somos nosotras , miles de personas se congregaron ante el Ministerio de Justicia de Madrid para manifestar su rechazo a los "" que se estaban produciendo en el juicio. Y la misma escena se vivió en varias ciudades de España.La joven agredida mantuvo su declaración de que las relaciones que se produjeron en un portal de madrugada durante una de las fiestas más populares de España no fueron consentidas. Los integrantes de La Manada, por su parte, declararon que los hechos tuvieron lugar con el acuerdo mutuo de las partes. La decisión sobre la culpabilidad de los acusados la tiene el tribunal, pero el caso ya ha actuado como detonante sobre la forma irremediablemente machista que tienen algunos de entender las fiestas populares en España.. Este era el título de la carta con la que, en agosto de 2016, Pablo Ráez , un joven marbellí enfermo de leucemia, comenzaba a revolucionar las redes sociales. Sus mensajes a favor de la donación de médula comenzaron a remover las conciencias, y muchas de ellas se convirtieron en donantes. De hecho, los nuevos inscritos como donantes de médula ósea durante agosto en la provincia de Málagacon respecto al mes anterior, pasando de las 91 personas que acudieron a los centros a inscribirse en el registro en julio a los 1.002 en agosto.Pablo Ráez falleció en febrero después de soportar, según sus propias palabras, "" al sufrir un rechazo de la médula. En diciembre salió del Hospital Regional de la capital malagueña, en el que ingresó el 10 de noviembre para un nuevo trasplante de médula, que consistió en una infusión de células madre.Sin embargo, su actividad en las redes sociales, en las que, además de pedir la concienciación para aumentar el número de donantes de médula, propagaba el. "Gracias vida por estos 20 años tan maravillosos que me has dado y los que me queden por vivir. Te lo agradezco y me siento muy afortunado. Esto no es una despedida , es una manera de ver la vida y de saborear cada momento sin preocuparme en lo material o efímero", escribió el pasado 14 de enero . Con motivo de su 21 cumpleaños, Málaga, su ciudad natal, le concedió la medalla de oro de la Diputación el pasado 26 de abril.Protagonizó una de las imágenes del año: Slobodan Praljak , uno de los seis líderes militares bosnio croatas juzgados por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia por crímenes de guerra,Lo hizo el pasado 29 de noviembre, después de escuchar la sentencia que le condenó a 20 años. En ese momento, Praljak se levantó, proclamó "", y bebió el contenido de una pequeña botella de cristal. Tras unos instantes de desconcierto en la sala, su abogado exclamó: "Mi cliente dice que ha tomado veneno". Ante la situación, el juez instructor suspendió la sesión.Tras los intentos de reanimación por parte de un equipo médico que se desplazó hasta el tribunal, se confirmó lade Praljak. Luis de Marcos , antiguo técnico de televisión, falleció el pasado mes de agosto después de una larga enfermedad. Aunque empezó a presentar los síntomas a los 25 años, no fue hasta los 43 –hace siete años, en 2010– cuando De Marcos fue diagnosticado de, una forma poco frecuente de la enfermedad que solo afecta al 10% de los enfermos.En enero de 2017, cuando la enfermedad comenzaba a ser especialmente agresiva, comenzó a luchar por su. "Para los que no me conocéis soy Luis de Marcos y voy a morir", así se presentaba De Marcos en la petición que inició en la plataforma en Change.org. Su principal reivindicación, la cual continuará su familia, según explicó aAsunción Gómez, su viuda, pasaba por la, que establece penas de dos a cinco años de prisión para aquellas personas que cooperen "con actos necesarios al suicidio de una persona" y de seis a diez años en el caso de que llegara a consumarse.La lucha de De Marcos representa la lucha de muchas otras personas que reclaman una legislación para permitir la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, la política mantiene el debate bloqueado en el Congreso. El pasado mes de junio, el Pleno rechazó , con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, elde la formación naranja, y que pretendía abrir la norma a la despenalización de la eutanasia. Por tanto, habrá que esperar para que las reivindicaciones de De Marcos lleguen a algún término.