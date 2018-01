'El Chicle' se niega a declarar ante la jueza por la muerte de Diana Quer

Autor confeso

Autopsia

, conocido como el Chicle, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira (A Coruña) en relación a, de la que él mismo se confesó autor ante la Guardia Civil.El hombre, detenido desde el viernes, llegó a los juzgados de Ribeira procedente del cuartel de Lonzas, en A Coruña, poco antes de las 8.50 horas de este lunes, al cumplirse las 72 horas de máximo legal para pasar a disposición judicial. Aunque el caso de la desaparición de Diana Quer lo instruye el juzgado número 1 de Ribeira, Abuín ha declarado ante el 1 por encontrarse enen el momento de su detención.Entre una gran expectación mediática, a su llegada a los juzgados, Abuíne increpado por un grupo de jóvenes que regresaban de celebrar la fiesta de fin de año. Tras el autor confeso de la muerte de Diana Quer, han entrado en el edificio miembros de la Policía Judicial portando cajas de pruebas. Con el hombre ya a disposición judicial, según han confirmado fuentes judiciales, la jueza ha dedicado los primeros momentos a revisar el "voluminoso" atestado relacionado con la detención antes de tomar declaración a 'el Chicle'. A continuación, ha comparecido ante la magistrada el autor confeso de la muerte, que ha rechazadoCasi 500 después de su desaparición el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), la Guardia Civil halló este domingo el cuerpo de la joven madrileña Diana Quer en una nave abandonada de la parroquia de Asados, en el municipio de Rianxo (A Coruña).Fue el principal sospechoso del caso, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, quien llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hasta esta antigua nave de gaseosas y posterior tienda de muebles sobre las 5.00 horas de la madrugada.después de que su mujer, Rosario R., cambiase su versión en la tarde del sábado y negase que había pasado la noche del día en el que desapareció Diana Quer con su marido. La mujer quedaría en libertad a última hora del sábado, tras declarar en la Comandancia de A Coruña.Después de quedar sin coartada en la semana en la que el Chicle intentó agredir a otra joven en Boiro y puso el cercó de la investigación a su alrededor, el detenido confesó que había arrojado a la joven a un pozo en este punto habitual para esconder alijos de trapicheo de drogas pero también frecuentado por adolescentes de la zona.Fue allí donde agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizaron restos humanos en el pozo tras más de cinco horas de trabajo. Así, los GEAS abandonarían el lugar a las 10,30 horas, solo diez minutos antes de que la Guardia Civil se llevase esposado al Chicle de la nave mientras las decenas de vecinos concentrados le gritaban "asesino" o "ojalá te pudras en la cárcel".Con todo, no fue hasta casi las 15.00 horas cuando, ya finalizadas las labores de inspección del recinto y el pozo, el coche fúnebre partió de la parroquia de Asados hacia las dependencias que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) tiene en el Hospital Provincial de Conxo con los restos mortales de la joven madrileña. Todo ello mientras otros puntos relacionados con el caso fueron registrados de forma paralela, comosituada en la parroquia de Taragoña, también en Rianxo. Precisamente, allí se encontraba estacionado el Alfa Romeo de color gris que los agentes se llevaron por su relación con la desaparición de Diana en agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra.Serán ahora pruebas de ADN que se realizarán en el Imelga las que deberán determinarán si el Chicle, como creen los investigadores, actuó solo para secuestrar a Diana Quer, maniatarla y arrojarla al pozo de esta nave, situada a escasos 200 metros de la casa de los padres del sospechoso. Según han explicado fuentes de la investigación, en su intervención, 'el Chicle' usó como coartada que atropelló con su coche a la joven madrileña.Una vez que finalicen estos trabajos, los restos mortales de la joven, donde sus familiares y allegados le darán sepultura en los próximos días. No obstante, fuentes cercanas a la familia han señalado a Europa Press que desconocen cuándo las autoridades judiciales autorizarán este traslado.El recinto en el que apareció el cadáver se encuentra a unos cinco kilómetros de la ría de Taragoña donde apareció el móvil iPhone 6 de color blanco de Diana Quer el 27 de octubre de 2016, y a tres kilómetros de Outeiro, donde vive el presunto asesino. Desde la desaparición de la joven se activóformado por guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña.Junto a estos agentes, han participado también activamente en la búsqueda efectivos de Unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Además, se cuenta con el apoyo de los agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil, la unidad de retén de incendios de la Infantería de Marina y multitud de voluntarios que se fueron sumando a la búsqueda.