El padre de Diana Quer pide "ética profesional periodística" en el tratamiento de las noticias relacionadas con la muerte de su hija

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha pedido una, José Enrique Abuín Gey, conocido por el sobrenombre de El Chicle , y ha reclamado que se respete la intimidad de la familia tras la publicación de una fotografía del cadáver de la joven madrileña cubierto por una sábana blanca.A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, el padre de Diana Quer ha explicado el "dolor" por el trágico fallecimiento de su hija, trassobre su paradero.A esto se suma ahora el "largo" procedimiento judicial para determinar la responsabilidad penal de El Chicle, que habría confesado la autoría del crimen de Diana el pasado sábado. "Pido a Dios que el, señala Juan Carlos Quer.Por otra parte, el padre de Diana ha apelado a laen el tratamiento de las noticias relacionadas con la muerte de su hija, para "no incrementar aún más el dolor de la familia"."Han aparecido ya en los medios de comunicación fotografías e imágenes del cadáver de mi hija Diana cubierto con una sábana.La pregunta se responde por sí sola. ¿Hubiera publicado el director de ese medio esa misma fotografía si se tratase de su hija?", espeta Juan Carlos Quer.Ante esta publicación, el padre ha pedido quepara que no vuelva a reproducirse, ya que Diana Quer "no era ni es una página de sucesos, era una persona que merece, al igual que su familia, respeto a su intimidad y consideración a su dolor".