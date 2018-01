Ciudadanos rechaza la presión del PP para formar Govern: "No es momento de presentar una investidura inviable"

No cederá el diputados al PP

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afeado al PP que esté presionando al partido naranja para que intente formar gobierno en Cataluña a pesar de: "Creemos que no es momento de presentar una investidura que es inviable ", ha señalado.Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, después de que en una entrevista a Europa Press el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo,para configurar una mayoría no independentista en el próximo Gobierno catalán ya que, ante la ausencia de diputados separatistas que están huidos o en la cárcel, tiene opciones numéricas de llegar a acuerdos."Nosotros sabemos contar, hacemos las cuentas y", ha asegurado Villegas, para después recalcar que, en principio, habrá "70 votos" en contra de que Arrimadas presida la Generalitat. En este sentido, ha insistido en que Ciudadanos esperará a ver si los independentistas "son capaces" o no de formar una mayoría porque lo que a su juicio es evidente es que "se van a poner de acuerdo para que Arrimadas no sea presidenta".Así, el diputado del partido naranja ha hecho hincapié en quemayoría", aunque ha apuntado que "está por ver" si tiene los votos suficientes. Y ha recalcado que no es "una buena opción" presentar una investidura "sin opciones de salir adelante".Además,para que hace unos meses prosperase una moción de censura contra Carles Puigdemont, para acabar con "el golpe" en la Comunidad Autónoma y forzar elecciones anticipadas en Cataluña. "Hacía falta una firma del PP", ha explicado Villegas, afeando al PP que entonces "la negaran" y ahora estén presionando a Ciudadanos para que intente formar Gobierno en Cataluña.Asimismo, se ha mostrado contrario a que Ciudadanos ceda al PP un diputado en el Parlament para que pueda tener grupo propio -el PP cuenta con tres diputados en la Cámara autonómica frente a los cuatro necesarios para formar grupo-. Villegas ha defendido que los conservadores utilicen la figura dely que permitirá al PPC trabajar de manera "independiente" al resto de partidos que conforman en grupo mixto."Esta es la solución que apoyaremos", ha avanzado Villegas, después de precisar que Ciudadanos estuvo durantey "nadie nunca" le planteó prestarle un diputado para tener grupo propio. "Tampoco el PP", ha remachado, aseverando que en la Cámara catalana "nunca se ha producido" la cesión de parlamentarios.Por otro lado, sobre la constitución de, Villegas ha reiterado que Ciudadanos presentará una candidatura para intentar presidirla. "Como grupo más votado, creemos que nos corresponde", ha afirmado.En cualquier caso, ha asegurado que Ciudadanos está manteniendo conversaciones con los partidos no separatistas de cara a lay ha avanzado que también hablará con los comunes . Según Villegas, hay que ver "qué posibilidades" hay para configurar una mayoría y qué candidaturas hay de otros grupos.