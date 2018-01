Elreclamó este miércoles que la información relativa al asesinato de Diana Quer sea tratada como violencia de género. La organización "quiere recordar que la violencia de género, como recoge la Declaración de Compostela , no sólo se manifiesta en los malos tratos dentro del ámbito doméstico, sino en todos los tipos de violencia dirigidos hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres".El colegio considera necesario que los medios aborden el caso "como una violación de los derechos humanos y un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas, encuadrándolo en su contenido ideológico y social y combatiendo la ideología que lo provocó: el supremacismo patriarcal por el que". De este modo, la organización hace un llamamiento a seguir las recomendaciones específicas de la información sobre violencia de género, como las recogidas en la Guía práctica elaborada por el propio colegio.El Colexio Profesional tampoco olvida "los comentarios presenten en numerosos medios digitales", y recuerda la necesidad de "que impidan la publicación de opiniones que perpetúen la ideología patriarcal, justifiquen la violencia de género o transmitan cualquier otro contenido vejatorio". A su juicio, "una información no puede tratar de una manera ética y responsable esta lacra social si comparte espacio con comentarios de ese tipo".Finalmente, los periodistas gallegos subrayan la importancia de proteger la, en este caso dos personas, una de ellas familiar de la víctima y otra del presunto homicida. "La privacidad y la propia imagen deben ser respetadas en todos los casos, pero aún más cuando se trata de menores, que necesitan de especial protección por su situación de vulnerabilidad". Por ello, recuerda que en este caso se trata de "personas no implicadas directamente en los hechos noticiosos", por lo que "es preferible no informar en absoluto de ellas".Tras enviar sus condolencias a la familia de la víctima, el Colexio de Xornalistas apela "a la ética y a la responsabilidad del conjunto de la profesión" con el fin decontra la lacra social de la violencia de género, combatiendo sus causas e incentivando la toma de conciencia social".