Admitida a trámite la querella de la Plataforma X la Honestidad contra Inda, Villarejo y otros cargos policiales

El Juzgado de Instrucción 4 de Madrid investigará penalmente los hechos que denuncia la querella interpuesta por la Plataforma X la Honestidad (PLXH) contra–el director del medio, Eduardo Inda, y los redactores Manuel Cerdán y Ángel Pérez–: el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo –en prisión desde el pasado 3 de noviembre–, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el inspector y ex jefe de gabinete de la DAO José Ángel Fuentes Gago y otros cargos policiales por delitos deen el ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, y organización criminal.En el auto que admite a trámite la querella también se establece la conexión de estos presuntos delitos con los investigados por el operación Nicolay . El Juzgado de Instrucción 4 investigará los hechos hasta que el número 2 acepte formalmente la competencia de su instrucción.Desde quede Madrid, el procedimiento se encuentra paralizado , al acordar en julio de 2017 disolver la comisión judicial y sin que hasta la fecha haya resuelto los recursos que se formularon contra las resoluciones previas.Debido a esta parálisis, la PLXH interpuso la querella criminal ante la