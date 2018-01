Directo | Comienza la vista en la que Junqueras apelará a la vía bilateral para salir de prisión

info Libre

La defensa del exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC,, defenderá durante la vista que se celebra este jueves que no existen riesgos para mantenerle encarcelado y apelará a su derecho de participación política tras el 21D. La Sala de lo Penal del, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Montende y Alberto Jorge, tendrá que decidir si atiende a su petición o sigue las instrucciones de la Fiscalía, que se opone a su puesta en libertad por la gravedad de los delitos por los que está siendo investigados: rebelión, sedición y malversación.Sigue minuto a minuto enlo que está pasando en el Supremo:El dirigente de ERCha asegurado que Junqueras es el plan B que se baraja para garantizar un Gobierno independentista en Cataluña en el caso de que Carles Puigdemont "no pueda volver" de Bélgica. "El plan A era el presidente legitimo de Cataluña, Carles Puigdemont. Era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña, volver al status quo previo al golpe de Estado del club del 155", ha explicado Rufián a los periodistas a las puertas del Tribunal Supremo, donde hoy se celebra la vista de apelación por el recurso de Junqueras contra su prisión preventiva.A las once menos veinte de este jueves ha comenzado la vista en el Tribunal Supremo en la que la defensa de Oriol Junqueras defenderá quepara mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre su cliente desde el pasado 2 de noviembre por delitos como el de rebelión. Apelará al derecho de su cliente atras la nueva situación generada tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre en las que ha resultado elegido diputado. El abogado Andreu Van Den Eynde pedirá que su cliente pueda dirigirse directamente al tribunal para explicar que su proyecto político pasa por renunciar a la vía unilateral, lo que conjuraría el riesgo de reiteración delictiva, que es el motivo por el que el instructor del caso, el magistrado Pablo Llarena, acordó mantener la medida de prisión provisional. También alegará que en la actual situación políticade explosiones violentas.Oriol Junqueras ha sido trasladado a primera hora de la mañana desde la prisión de Estremera hasta los calabozos de la Audiencia Nacional donde aguarda a la espera de que arranque la vista en el Tribunal Supremo para decidir si se le mantiene o no la prisión provisional decretada hace dos meses por la magistrada Carmen Lamela. El furgón policial que ha trasladado al líder de ERC ha entrado en la Audiencia Nacional pasadas las 09.30 horas de la mañana, según informan fuentes jurídicas. Tiene que esperar en los calabozos de estas dependencias ya que el Tribunal Supremo no dispone de habitáculos de este tipo si bien la distancia que separa ambos edificios es de apenas unos metros.En la actualidad Junqueras y el exconsellerson los dos únicos miembros del gobierno catalán que permanecen en prisión por la organización del referéndum independentista y la declaración de independencia de Cataluña (DUI). El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerles en la cárcel junto con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) tras tomarles declaración el pasado 1 de diciembre.ERC y las entidades soberanistaspara mostrar su apoyo al exvicepresident de la Generalitat. Varios dirigentes de ERC se concentrarán ante el Supremo a las 10 horas, media hora antes de que empiece la vista, mientras que las entidades ANC y Òmnium han convocado una concentración de apoyo a las 20 horas en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), el municipio en el que reside y del que fue alcalde Junqueras.Oriol Junqueras criticó este miércoles que existen "l, que quieren imponer su fuerza sobre la conciencia democrática y profundísimamente humana de muchos". Lo hizo en una carta enviada desde la cárcel de Estremera que publica elmati.cat y recogida por Europa Press, un día antes de que el líder de ERC comparezca ante el Tribunal Supremo, que revisará si le mantiene la prisión preventiva.