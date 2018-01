'El Chicle' se niega a declarar de nuevo ante el juez, que mantiene como investigada sin medidas cautelares a su esposa

, alias El Chicle, volverá a prisión tras negarse otra vez este jueves a declarar ante el juez que instruye la causa sobre la desaparición de Diana Quer, que quedó formalmente reabierta tras el hallazgo de su cadáver en un pozo de una fábrica sin uso del municipio de Rianxo (A Coruña).Este jueves, el titular del Juzgado número 1 de Ribeira,ratificó la decisión que había adoptado sobre El Chicle su compañera del juzgado número 3, ante la que compareció el pasado lunes por estar de guardia y ante la cual ya se había acogido a su derecho a no declarar. Esta jueza lo había enviado a prisión provisional incomunicada y sin fianza.No obstante, Abuín Gey aún no puede abandonar las dependencias judiciales porque ahora debe prestar declaración por el intento de secuestro de otra joven acaecido el pasado 25 de diciembre en Boiro. Aunque esta causa la lleva el Juzgado 2 de Ribeira, el investigado comparecerá también este miércoles ante Félix Isaac Alonso, quienRespecto a la esposa de El Chicle, Rosario Rodríguez,sobre la desaparición de Diana Quer, pero ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar. La mujer respondió ante el juez a todas las preguntas planteadas, según ha informado a los medios el abogado Ricardo Pérez Lama, quien lleva la acusación particular que ejercen de forma conjunta los padres de Diana Quer.A mayores, en la causa sobre la joven madrileña que había desaparecido el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal también han sido llamados a declarar otras dos personas del entorno familiar de 'el Chicle', pero cuyo testimonio no está previsto que se recoja este jueves.Decenas de vecinos se han concentrado este jueves en las inmediaciones de los juzgados para recibir con gritos deal autor confeso de la muerte de la joven madrileña,, mientras que dedicaron improperios como "hija de puta" a su esposa, Rosario Rodríguez, a quien enviaron de palabra "a la cárcel".La esposa de El Chicle, que el pasado sábado se desdijo de la coartada que lo había protegido, también es ahora investigada (la figura que anteriormente se conocía como imputada). En su auto de reapertura de la causa, el titular del Juzgado número 1 de Ribeira señala que no puede ser descartada "" su participación en los hechos que se le imputan a su marido, aunque la Guardia Civil la había dejado en libertad después de retirarle la coartada a Abuín Gey.llegó a los juzgados de Ribeira en torno a las 8,40 horas de este jueves en un coche color gris sin rotular de la Policía Nacional, que la dejó en el acceso al garaje del edificio judicial, donde la esperó hasta su salida sobre las 11,25 horas.La ahora investigada por la desaparición de Diana Quer entró y salió de las dependencias judicialesDos furgones de la Policía Nacional colocados delante del garaje dificultaban que se la viese de llenó entrar en el vehículo, aunque no pudo librarse de los insultos de sus vecinos.Por su parte, El Chicle llegó a los juzgados de Ribeira a las 10,37 horas en un furgón de la Guardia Civil que lo trasladó desde la prisión de Teixeiro, adonde fue enviado el pasado lunes por el juzgado de guardia, que dictó para él prisión provisional incomunicada y sin fianza.El autor confeso de la desaparición de Diana Quer accedió tapado con una capucha por la zona del garaje de los juzgados, donde está llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de homicidio o asesinato. Además, el juez advierte en el auto de reapertura de la causa sobre la joven madrileña que "existen igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma del".El Chicle fue recibido por decenas de personas congregadas en las dos calles a las que da el edificio judicial, en medio de fuertes medidas de seguridad. Así, el dispositivo policial en torno a los juzgados de Ribeira está integrado tres grilleras de la Policía Nacional, un furgón de la Policía Local y tres vehículos de la Guardia Civil, así como numerosos efectivos de ambos cuerpos de seguridad. Poco después de que Rosario Rodríguez llegase a los juzgados, pudo verse al abogado, quien llevará la acusación particular que ejercerán de forma conjunta los padres de Diana Quer.