Junqueras pide al Supremo salir de prisión alegando que es hombre de paz y que busca el diálogo

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC,, ha manifestado este jueves ante los magistrados del Tribunal Supremo que deben revisar su prisión preventiva que es un "hombre de paz" con convicciones religiosas y que busca el "diálogo bilateral" en el conflicto político existente en Cataluña.En una breve intervención de apenas unos minutos, Junqueras ha dicho también que desconocía que existiera el documento 'Enfocats', una especie de hoja de ruta del procés hallado en la casa de su número dos en la Consejería de Economía,y que se considera clave para la investigación, según fuentes presentes en la declaración.Visiblemente más delgado y vistiendo camisa blanca, vaqueros con zapatillas deportivas según fuentes presentes en la vista, el diputado electo de ERC ha defendido ante el tribunal de apelaciones en un turno de última palabra que se le ha concedido que no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por los delitos dede caudales públicos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) del 27 de octubre.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge, tendrá que decidir si atiende a su petición o levanta la medida de prisión que dictó contra él la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, cuando el caso entonces aún no había pasado a ser competencia del Tribunal Supremo. La Fiscalía ha pedido, según lo esperado, que se mantengaEn la actualidad Junqueras y el exconseller Joaquim Forn son los dos únicos miembros del exgobierno catalán que permanecen en prisión por la organización del referéndum independentista y la declaración de independencia de Cataluña (DUI). El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerles en la cárcel junto con(ANC) y(Òmnium) tras tomarles declaración el pasado 1 de diciembre.A diferencia del resto de exconsejeros –para los que acordó libertad sujeta al pago de– Llarena expuso que en el caso de los todavía presos persiste el riesgo de reiteración delictiva ya que sus aportaciones estarían directamente vinculadas a una". En este sentido recordó en su auto del pasado 4 de diciembre -que es el que se revisa este jueves en la vista de apelación- incidentes como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre.El primero en hablar ante los magistrados en la vista, que ha ha sido el abogado de Junqueras,, al que han seguido los de las dos defensas que se han adherido a este recurso, que son las del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por Junts per Catalunya Jordi Sánchez y las del exdiputado de Catalunta Si que es Pot Josep María Nuet. Después han defendido su postura los letrados de Vox y por parte del Ministerio Público el fiscal, al que acompañaba la que fuera fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.