El número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez , y el número siete, Joaquim Forn, ambos en la cárcel, han presentado en el Parlamento catalán las credenciales para ser, han explicado a Europa Press fuentes de la candidatura.Según publica El Món , se trata de las credenciales que expiden las juntas electorales provinciales y quelos diputados.Las dos credenciales se registraron en la Cámara catalana el miércoles también, y no personalmente, otro trámite que también es habitual que no lo hagan de forma directa los diputados.Según el reglamento del Parlament, Sànchez y Forn serán diputados si, aparte de presentar las credenciales, presentan por escrito la promesa o el juramento de, y su declaración de bienes y de actividades.Toda la documentación que deben presentar los diputados electos para convertirse en parlamentarios de pleno derecho pueden, y no es obligatorio en ningún caso hacerlo de forma personal.Así, tantoconvenientes para ser diputados, y su presencia en los plenos, el primero de los cuales está fijado para el miércoles 17 de enero, dependerá de la justicia. Tanto Forn como Sànchez -también Jordi Cuixart- tienen previstocon el objetivo de que se les levante la cárcel preventiva que pesa contra ellos.En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Sànchez ha expuesto: "Los diputados electos cumpliremos nuestro mandato. Defenderemos la democracia en Cataluña y, de esta forma,Aparte de Sànchez y Forn, hay otros seis diputados electos cuya presencia en el pleno está en el aire: Oriol Junqueras , también encarcelado, y los cinco exmiembros del Gobierno catalán que están huidos en Bruselas, CarlesTodos podrán presentar la documentación a través de otras personas, pero en el caso de los que están en Bruselas está por ver si deciden, ya que si lo hacen podrían ser detenidos.