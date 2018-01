La ANC dice que ante circunstancias "tan anómalas" podría darse en Cataluña un "gobierno mixto con políticos en el exilio"

"Gobierno mixto"

El secretario general de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Enric Blanes, ha asegurado que podía darse en Cataluñay en el interior del país", ya que las circunstancias son tan "anómalas que pueden exigir soluciones singulares".En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Blanes ha indicado, por otra parte, que en Cataluña lo que se está produciendo es una, pero no una fractura social".Cuestionado por la decisión del Tribunal Supremo respecto la posible excarcelación de Oriol Junqueras , Blanes ha sostenido que "todos los indicios apuntan a queEn este sentido, ha incidido en que lo afirmado por Junqueras ante el Supremo es "absolutamente cierto" e incluso las personas que pueden estar contra la independencia saben quey siempre ha sabido mantener un tono muy respetuoso con quien piensa lo contrario". "Tiene unas convicciones morales y religiosas muy profundas", ha añadido.Por otro lado, ha reconocido que desconoce quién será investido presidente de Cataluña al depender de "muchas variables", entre ellas, aunque ha subrayado que el independentismo "ha ganado en condiciones muy adversas".En este contexto, y cuestionado por la identidad de los posibles candidatos a la investidura, ha señalado que lo que importa a la ANC es que "se garantice lay que tengamos un gobierno fuerte con un apoyo parlamentario sólido"."Lo que hemos visto desde 2012 es que siempre se acaba produciendo un acuerdo pese a la presión política que puede haber. También ha habido diferencias y rivalidad entre candidaturas durante la campaña pero creemos que", ha añadido.Tras manifestar que la aplicación del, ha defendido que "hay un gobierno legítimo que está en parte en prisión, en parte amenazado de volver a la prisión y en parte en el exilio y lo que se debe restaurar es este gobierno de manera pragmática".Blanes ha advertido además de que en el futuro se podría dar en Cataluña un "gobierno mixto con políticos en el exilio y en el interior del país". Según ha detallado, se estaría ante un ejecutivo conen el día a día". A su juicio, las circunstancias en Cataluña son "tan anómalas que pueden exigir soluciones singulares".Asimismo, ha afirmado que el expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya en las elecciones del 21D,se encuentra, pese a estar encarcelado"Nos parece una arbitrariedad muy grave que estén en prisión y estamos esperanzados en que puedan salir pronto porque no hay causa", ha añadido.Por último, ha remarcado que el movimiento independentista está "siempre dispuesto a la negociación" y ha valorado que. "La unilateralidad la vemos en el 155 que no se ha consultado a la población catalana", ha concluido.