Garzón dice que el apellido Borbón siempre ha sido "privilegiado" y "no encaja bien" en la ley

Las típicas vacaciones de un condenado a seis años de prisión por robarnos millones de euros. El apellido Borbón nunca ha encajado bien en las leyes españolas; siempre ha sido privilegiado. https://t.co/jhUijvszql — Alberto Garzón (@agarzon) 5 de enero de 2018

Compara a Urdangarin con Junqueras

Rajoy: "Figura clave en la Transición"

En el 2018 celebramos el 40º aniversario de la Constitución Española y hoy SM el Rey Juan Carlos cumple 80 años. Mi reconocimiento a una figura clave de la Transición y la democracia española que ha situado a nuestro país en la senda de la prosperidad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 5 de enero de 2018

Rivera y Sánchez, felicitaciones privadas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha incidido este viernes en la crítica a las vacaciones de Iñaki Urdangarin , cuñado del rey Felipe VI, pese haber sido condenado a seis años de cárcel por el caso Nóos , y ha asegurado queEn un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso hajunto a su esposa la infanta Cristina de Borbón, hermana del monarca, que han recogido distintos medios.Este viaje se produce pese a que el cuñado del rey fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia de Palma a, una sentencia que actualmente está pendiente de recurso., ha denunciado Garzón, quien ha ido más allá asegurando que el apellido Borbón "nunca ha encajado bien en las leyes españolas" y "siempre ha sido privilegiado".Estos comentarios coinciden con el 80º cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I , en una jornada en la quey destacando su papel en la Transición española. Las críticas de Garzón contrastan con los mensajes de cariño enviados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder del PSOE, Pedro Sánchez o el expresidente José María Aznar, entre otros.El coordinador federal de IU ya criticó este jueves las "contradicciones" en las que a su juicio incurre la justicia española alOriol Junqueras sin condena en firme, mientras que Urdangarin no ha ingresado en prisión., publicó Garzón en un mensaje en su cuenta personal de la misma red social. Urdangarín estuvo el pasado 31 de diciembre en Vitoria, donde estuvo departiendo con el exministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso.Este mismo viernes Garzón ha reiterado sudespués de que el Supremo haya rechazado su puesta en libertad."Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, pero pienso que, no con jueces", ha escrito.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha alabado este viernes al rey emérito Juan Carlos en su cumpleaños y lo ha calificado como una "figura clave" durante la Transición española y la democracia, al tiempo que ha agradecido quePor otro lado, tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como su homólogo socialista, Pedro Sánchez, han hecho llegar sus felicitacionesNo obstante, y aunque su contenido íntegro no ha trascendido, según ha informado la formación naranja a Europa Press,durante unos años en que se consolidaron la democracia y las libertades" que disfrutan ahora los españoles.