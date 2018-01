Puigdemont: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de enero de 2018

Carceleros, algún día os veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de enero de 2018

La presumpció d'innocència cotitza a la baixa #junqueras — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 5 de enero de 2018

El expresident de la Generalitat,t, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la cárcel preventiva al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha lamentado que sigan habiendo cuatro líderes soberanistas en prisión: "Ya no son presos políticos, son rehenes".En un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse la decisión del Alto Tribunal, Puigdemont asegura que el independentismo siempre ha apostado por la "y que la única respuesta que ha encontrado es la cárcel para sus dirigentes. "Las urnas han hablado tres veces inequívocamente. Pese a esto, Junqueras está retenido en Estremera. Y los Jordis. Y Quim", lamenta el también líder de JuntsxCat, en Bélgica desde finales de octubre.Puigdemont señala que "hay un conflicto a resolver" y lamenta que solo la parte catalana ha apostado por el diálogo para tratar de resolverlo. Siguen en prisión preventiva, aparte de Junqueras, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn; el número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.El portavoz de ERC en el Congreso,, considera que el Tribunal Supremo muestra una "voluntad de entorpecer la victoria independentista" en Cataluña. "Harán todo lo posible, nos lo pondrán todo muy difícil pero todavía veremos cosas más gordas", ha señalado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por la decisión de este jueves del alto tribunal.Sin embargo, Tardà ha asegurado que el bloque secesionista será "y conseguirá "restablecer el Gobierno legítimo de Cataluña", el cual está "presidido" por el expresidente de la Generalitat Carles PuigdemontPuigdemont y nuestro vicepresidente se llama Junqueras", ha añadido en declaraciones a Cuatro.El portavoz adjunto de ERC en el Congreso,, ha advertido a los "carceleros" del líder de Oriol Junqueras de que deberán responder ante la justicia internacional por mantenerlo en prisión. "Carceleros, algún día os veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos", ha avisado en un apunte en cuenta de Twitter.Carles Riera ha manifestado su "dolor, rabia e indignación" por la decisión del TS. "Oriol Junqueras continuará en la prisión. Dolor, rabia e indignación", ha criticado el diputado electo en un apunte en Twitter.El abogado de Oriol Junqueras,, ha acusado al Tribunal Supremo de forzar la realidad en el auto en el que rechaza excarcelarlo creando una "realidad alternativa" en la que el exvicepresidente de la Generalitat sería una persona violenta e instigador de la violencia.En declaraciones este viernes tras la decisión del Alto Tribunal, el letrado ha considerado que el auto que lo mantiene en prisión es materialmente una sentencia: "Declara culpable a alguno en un procedimiento que ni tan solo ha comenzado". Ha defendido que ellos presentaron un recurso poniendo en cuestión cosas como, que cree que es lo que corresponde en este momento procesal, pero el tribunal no ha entrado a analizarlo sino que "habla de cosas que no son objeto de recurso" sino de un eventual juicio."Nos deja una decepción enorme. El derecho penal no es esto que estamos viendo en esta resolución", ha considerado el abogado de la defensa, que ha dicho que recurrirán a otras instancias. En un apunte de su Twitter, el letrado también ha valorado que "la presunción de inocencia cotiza a la baja", tras el auto que mantiene en la cárcel al líder de ERC.La alcaldesa de Barcelona,, ha tachado de "locura y sinsentido" la decisión de este viernes del Tribunal Supremo. En una entrevista de la Cadena Ser-Ràdio Barcelona, durante el programa Cap Nen Sense Joguina (Ningún niño sin juguete), recogida por Europa Press, ha afirmado que la decisión del TS es una "muy mala noticia y un episodio grave con unos efectos concretos muy dramáticos, porque es privar de libertad a una persona que no ha hecho ningún acto de violencia".Por eso considera que aplicarle a Junqueras una medida tan excepcional como la prisión preventiva responde a un "" y supone una terrible noticia para Junqueras, su familia y sus allegados a los que manda su solidaridad y apoyo. La primera edil de Barcelona asegura que también es una mala noticia para la democracia y espera que "se pueda corregir este sinsentido" cuanto antes.El secretario de Organización del PSC,, ha expresado este viernes el "e" de su partido hacia las decisiones judiciales. En declaraciones a Europa Press ha añadido que, sin embargo, su partido ha defendido desde el primer día que le parecía "desproporcionadas las medidas cautelares" de cárcel que se han impuesto contra los líderes soberanistas.