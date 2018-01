Messi impuso una cláusula al Barcelona en caso de que haya independencia

El delantero argentino Lionel Messi incluyó una cláusula en la renovación del contrato que lo vincula al FC Barcelona hasta 2021 por la que obliga a la directiva catalana a queen caso de que el club no compita en la Primera División nacional.Así lo desvela el diario El Mundo en su portada de este viernes. De esta manera, el astro futbolístico se asegura no quedar fuera del millonario campeonato o, al menos, de las, en caso de que Cataluña logre la independencia de España y el Barcelona no pueda participar en la conocida actualmente como Liga Santander.Dada la hipotética situación por partida doble -que el club deje La Liga y que no lo ceda a las antes mencionadas-, Messi será libre de abandonar el BarcelonaEl importe de rescisión obliga a la directiva a venderlo independientemente del deseo del jugador o de la entidad, pero