Cospedal alerta del peligro de las noticias falsas en su segunda Pascua militar

El rey felicita a su padre

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , ha alertado este sábado de la amenaza que suponen para España las. Según ha afirmado, se trata de la consolidación de "un nuevo campo de batalla" en el que se trata de influir sobre la toma de decisiones del pueblo español. "La proliferación dedistribuidas de forma masiva buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla en favor de intereses de terceros divergentes de los nuestros", ha explicado, recoge Europa Press.Y todo esto, ha insistido, con el único objetivo dey geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas". Por ello, ha avisado que el país no estará completamente seguro si no lo considera como uno de los dominios más peligrosos y lo marca como uno de los retos más importantes que abordar durante los próximos meses.En su discurso en la Pascua militar, el segundo como ministra de Defensa, Cospedal ha abordado también el desafío soberanista catalán, aunque sin citarlo expresamente, y ha trasladado al reyEn este sentido, ha rememorado la circunnavegación a la Tierra, realizada por Magallanes y Juan Sebastián El Cano bajo el pabellón de la Corona de España, y lo ha definido como "el primer proyecto político de globalización en la historia de la humanidad"."Así nació y así dio España sus primeros pasos:. Hoy, cinco siglos después, conmemoramos aquella visión pionera entre las grandes naciones que ha de inspirarnos en las horas de incertidumbre y dificultad", ha aseverado.Cospedal cree España posee aún todo aquel "caudal de energías" que marcó su identidad. Y ha puesto como ejemplo de ello los últimos cuarenta años del país: "un largo trecho en la vida de un hombre, apenas un suspiro en nuestra larga historia como nación".La ministra, además, ha sellado su compromiso con la presentación de un nuevo ciclo inversor, que abarque los próximos 15 años, con el objetivo de asegurar las capacidades de las Fuerzas Armadas "en relación con las necesidades de la defensa nacional". "Debemos garantizar que nuestras Fuerzas Armadas, y con la mayor garantía de seguridad personal", ha explicado.Para ello, esta batería de proyectos tendrá la vista puesta en el desarrollo de los programas de" para los Ejércitos y la Armada. A su juicio, se trata de una necesidad para asegurar el derecho a la defensa que tienen todos los españoles, por lo que ha reiterado su propuesta de una ley de financiación y sostenibilidad de las Fuerzas Armadas. El rey Felipe VI ha agradecido este sábado a su padre Don Juan Carlos sus años de servicio "leal" a España y su "ejemplo" vistiendo "con honor" el uniforme militar "y siempre velando por la excelencia y el compromiso" de las Fuerzas Armadas conEl acto de la Pascua militar marca el inicio de un año en el que el rey quiere reivindicar la figura de su padre y predecesor en el trono.La presencia de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha marcado este año la celebración de la Pascua militar en el Palacio Real de Madrid y Felipe de Borbón, que el rey emérito cumplió este viernes y la reina Sofía lo hará el próximo 2 de noviembre.Con motivo de este aniversario, la Casa Real anunció queLa Pascua militar ha sido el primero de ellos junto al rey Felipe VI y la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; y el de Interior, Juan Ignacio Zoido.Los reyes y los reyes eméritos han recibido juntos el besamanos de la cúpula militar, encabezados por el jefe de Estado Mayor del Ejército (Jemad), el general Fernando Alejandre, y los jefes de Estado del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire; además del director general de la Guardia Civil.En su discurso en el salón del trono, el monarca ha aprovechado para dirigir unas palabras a su padre, "antiguo Capitán General" de las Fuerzas Armadas: ", por tu ejemplo vistiendo con honor el uniforme y siempre velando por la excelencia y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra seguridad".