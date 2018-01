Efectivos militares trabajan toda la noche en el rescate de las personas atrapadas en las autovías por las nevadas

Los conductores, indignados

La A-1, a la altura de la Comunidad de Madrid, ya se encuentra despejada de nieve mientras que en la AP-6, en la provincia de Segovia, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)esta noche a causa del temporal, muchos de ellos madrileños. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado en redes que la UME está a punto de liberar a los vehículos inmovilizados.Según el último informe actualizado de carreteras de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 8 horas,y está prohibido la circulación de camiones y articulados además de autobuses. También es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.La tardanza en recibir ayuda desata lade los afectados a través de las redes sociales.En la A-6, entre el kilómetro 40 y el 110, en ambos sentidos, haypor lo que los camiones y articulados no pueden circular. La peor parte se la ha llevado en esta zona la AP-6, pero en la provincia de Segovia, dondey muchos conductores se han quedado atrapados, entre ellos, madrileños que venían de celebrar el Día de Reyes, como han manifestado muchos usuarios en las redes sociales.La Unidad Militar de Emergencias (UME)por la nieve entre los kilómetros 71 y 79 de la AP-6 en Segovia, según ha anunciado el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano."Están a punto de liberar a todos los vehículos atrapados", ha escrito Serrano en su cuenta de Twitter.En esta vía de peaje, de Iberpistas, queha sido necesaria la intervención de la UME, donde el Primer Batallón de Intervención de Emergencias (BIEM1) con 50 efectivos están trabajando entre los kilómetros 62 y 67 en los dos sentidos. Por otro lado, 113 efectivos del Quinto Batallón han colaborado en el rescate de vehículos en el kilómetro 95, dirección Madrid.Por otro lado, ya en Madrid, en la M-601 hayy entre los puntos kilométricos 18 y 20 están prohibidos los camiones y articulados. En la M-604, entre el 30 y 41,8, en ambos sentidos, tampoco pueden circular los autobuses.Por último, en la N-VI, entre el 51 y 56,7, en ambos sentidos,de camiones, articulados y autobuses y son obligatorias las cadenas.que han estado atrapados en la AP-6 entre Villacastín y El Espinar en Segovia por la "falta de información" y de "previsión" de medios ante una nevada "anunciada hace una semana".La berciana Miriam Ovalle lleva desde las 20.00 horas del sábado en un "punto indeterminado" entre estas dos localidades segovianas. "Salí con tiempo desde Ponferrada porque hoy, a las 11.00 horas cogía el vuelo a Illinois, que es donde trabajo, yy, evidentemente, con el avión perdido", relata esta natural de la localidad de Magaz de Abajo en León.Ovalle relata que, ante la previsión de nevadas, "salimos con tiempo, a las 17.00 horas" y decidieron hacerlo por una vía "de pago" al entender que debería de "ofrecer más seguridad" a la hora de circular ya que era una circunstancia que los meteorólogos habían previsto "hace una semana". "para que se pueda circular y por eso decidimos venir por aquí", señala.Sin embargo todo se empezó a "torcer" a las 18.30 horas del sábado. "Primero nos obligaron a salir a la N-VI, pero una hora después nos dijeron que se volvía abrir la autopista y decidimos ir por ella", puntualiza para señalar que desde las "22.00 horas estamos parados". En todo ese tiempo, "solo ha pasado una patrulla de la Guardia Civil para decirnos que nos echemos a un lado para que puedan avanzar las quitanieves", aclara para quejarse de la"Nadie nos dice nada, no sabemos cuando podremos salir de aquí", lamenta para indicar que ha tenido que "cancelar" su vuelo hasta el jueves porque"¿A quién reclamo todo el dinero que he perdido y los días que voy a estar sin trabajar?", reprocha.