La cabalgata de las 'magas' marcha en Valencia por un mundo "sin violencia, intolerancia y mentira" para los niños

Amenaza de boicot

Las tres Magues de Gener han desfilado este domingo por el centro de València para reclamary "sin violencia, dominación, intolerancia y mentira", además de para recordar que. La cabalgata ha lanzado un alegato para "vivir un mundo de sonrisas y abrazos que sean más fuertes que los tanques y las fronteras", informa Europa Press.Libertad, Igualdad y Fraternidad han querido repartir a los más pequeños, en una cabalgata que se celebra por tercer año consecutivo tras el día de Reyes. Las magas han encabezado una comitiva llena de color y muestras de cultura popular para reivindicar los "grandes valores de la humanidad".Este desfile es el colofón de la Festa per la Infantesa y es, con la participación de otras entidades y colectivos. La comitiva ha partido desde el Parterre hasta el Ayuntamiento de Valencia, donde las magas han sido recibidas por el alcalde, Joan Ribó.El recorrido ha transcurrido sin incidentes significativos, aunquea las protagonistas. También ha habido gritos de "Ribó dimisión" y algunos asistentes han repartido banderas y senyeras. Grupos de extrema derechaA la llegada al epicentro de la fiesta, el pregonero ha exclamado que "los pequeños son el gran tesoro a preservar" para alcanzar una sociedad "plural, abierta y mejor". En definitiva, "solidaria e igual" para todos, ha reivindicado.Son los objetivos que las tres magas han querido transmitir en sus discursos. Igualdad ha llamado a alcanzar un "sueño", construir "una ciudad tan segura que los niños puedan salir a la calle", peroy que "puedan caminar a la escuela sin peligro".y la ilusión sin barreras", ha manifestado, para pedir para 2018 "que la reclamación por la igualdad también sea el sueño".Bajo el mismo prisma, Fraternidad ha recordado, visiblemente emocionada, a "las mujeres que están aquí, pero también las que no están y las que nos ha robado el patriarcado". Ha recordado además que"Niñas, no estáis solas, si algo no os gusta lo podéis decir.Si os pasa algo, tenéis que saber que nunca será vuestra culpa", ha reivindicado.Como colofón, la maga Libertad ha pedido, también para "pensar lo que deseamos y vivir en un mundo de sonrisas y abrazos que sean más fuertes que los tanques y las fronteras". "Si hubieras nacido en otra tierra, la tristeza de él podría ser la tuya", ha ilustrado con una frase de un poema de Joana Raspall.Sobre esta celebración circulaba por redes sociales, "amenazas de conocidos líderes de la extrema derecha valenciana que han animado a reventar la cabalgata", como denunció Compromís, que pidió protocolos de seguridad al Gobierno para evitar que grupos ultras protagonizaran incidentes como los del pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.La coalición hizo referencia a la publicación que difundió en Facebook el dirigente de España 2000, José Luis Roberto, de que iría al desfile, así como un mensaje en cadena en Whatsapp con consignas comoo "como en el 9 d'Octubre, que sean conscientes que el pueblo valenciano está con sus tradiciones".