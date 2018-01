Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora. @fomentogob y @DGTes tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en caos.@pedro_casares https://t.co/kxPPDG7max — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de enero de 2018

Responsabilidades políticas

Podemos pedirá la comparecencia de De la Serna

Cs: De la Serna y Zoido deben explicar el "caos"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , subrayó este domingo que tanto el Ministerio de Fomento como la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrán queque afecta este fin de semana a la Península y que, según dice, ha provocado el "caos" en las carreteras españolas , informa Europa Press."Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y", criticó en su cuenta de Twitter, en referencia a los vehículos atrapados en la AP-6, que tuvieron que ser rescatados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), trascon sus ocupantes dentro.Además, el PSOE publicó un mensaje desde su cuenta oficial en la misma plataforma en la que recuerda que "las nevadas de este fin de semana", por lo que califica la situación en las carreteras como producto de "la ineptitud y la irresponsabilidad del Gobierno". "Los servicios meteorológicos, pero volvemos a toparnos con la ineptitud y la irresponsabilidad del Gobierno", apostilló.En un comunicado difundido por el partido, el secretario de Transportes e Infraestructuras del PSOE, Pedro Casares , denuncia lade la situación provocada por el temporal y la compara con la que se produjo en enero de 2017 , cuando "muchos conductores también quedaron atrapados por una nevada y "la única respuesta del Gobierno ante la situación fue decir que". "Aquella vez no lo fue y ahora, tampoco", asegura.Para Casares, la situación de los vehículos atrapados en la AP-6 es "intolerable" por tratarse de "unatodos los días del año y que además es de pago"."Es escandalosa la, ante un temporal en una carretera fundamental de nuestro país en medio, además, de la operación retorno de las vacaciones de Navidad".Al margen de las responsabilidades que, según el partido, deberán asumir los responsables de Fomento,, e Interior (departamento del que depende la DGT),, el PSOE señala también al presidente y la vicepresidenta del Gobierno,, arguyendo que tienen "responsabilidad" anteAsimismo, Casares pide a los responsables autonómicos de las regiones más afectadas por el temporal, y en particular a los de Castilla y León, Madrid y La Rioja, que "no agachen las orejas ante sus superiores de partido yde De la Serna y del responsable de la DGT, Gregorio Serrano, que ayer decía en la redes sociales que quien conducía con ese temporal era un temerario".Podemos pedirá la comparecencia del ministro de Fomento por lo sucedido en la AP-6. Así lo aseguró el líder de la formación, Pablo Iglesias , en su cuenta de Twitter: "Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP-6".Iglesias criticó la "falta de previsión" por el temporal que, a su juicio,. "Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno", añadió.Por otro lado, y en un segundo tuit,por volver a "dar la cara", al resolver el bloqueo de vehículos en la autopista. "Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público", señaló.El Grupo Parlamentario Ciudadanos también pidió la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior para que den explicaciones. El secretario general del GPCs, Miguel Gutiérrez , aseguró que es necesario que Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido expliquen en la Cámara Bajay si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos."Es imprescindible que De la Serna y Zoido expliquen el caos producido durante veinte horas en las carreteras", señaló Gutiérrez, que dijo que las dos peticiones de comparecencia, además de preguntas parlamentarias referidas a este caos, se registrarán este mismo lunes.Para el secretario general del GPCs, "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los".