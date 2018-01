El PP advierte a Cs de que por "irregularidades" como las detectadas en sus cuentas hay "políticos procesados"

Caos por la nevada

Los conservadores creen que el partido de Rivera exagera al condicionar el apoyo a losa que dimita la senadora del PPAsí lo puso de manifiesto el coordinador general del PP , Fernando Martínez-Maillo, este lunes en rueda de prensa.Barreiro está investigada por el Supremo por presunta vinculación al caso Púnica y declarará el próximo día 15.Para el número tres del PP, la condición del partido naranja es una "exageración" y no respeta el espíritu del punto número 93 del pacto suscrito entre ambas formaciones. "Sería como decir que Ciudadanos no cumple el acuerdo que tiene unas cuentas que no ha aprobado el"No nos ponemos exquisitos. Irregularidades e ilegalidades que aparecen en el Tribunal de Cuentas sobre Ciudadanos... por muchas cosas hay políticos en España procesados en estos momentos", añadió.Según recordó, el acuerdo de investidura habla de dimisión cuandoSegún Maillo, no se puede estar de elección en elección cada poco, en función de los intereses de algunos, que están más preocupados por las encuestas que por el interés general de los españoles. "Lo importante ahora mismo es mirar el interés general y no otras cuestiones", reclamó tras defender la iniciativa política del PP,El dirigente conservador se refirió a las últimas encuestas publicadas en distintos medios de comunicación y sostuvo que "la última vez que hablaron los españoles para expresarse en las urnas lo hicieron, por segunda vez, dando una mayoría al PP, aunque no absoluta, para gobernar el país durante 4 años". Así, recalcó que el objetivo del PP es agotar esta legislaturaAdemás, mostró la solidaridad del PP con las personas que estuvieron retenidas durante horas, como consecuencia del cierre de la autopista AP-6 la noche del 6 de enero, una situación "muy complicada y no agradable"."El Gobierno ha actuado con agilidad, transparencia, prontitud y se estuvo al pie del cañón", defendió antes de diferenciar entre las autopistas cuya gestión depende de las empresas concesionarias y las autovías, que dependen del Estado.añadió.