ERC deja en manos de los letrados del Parlament decidir cómo se puede investir a Puigdemont

El diputado electo de ERC Roger Torrent ha defendido este lunes que cómo puede ser investido presidente Carles Puigdemont , dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra, ya que está en Bélgica.Lo ha explicado en rueda de prensa al ser preguntado por si ERC ve posible investirlo a distancia y sin que acuda al pleno: "Hay aspectos técnico-jurídicos que no corresponde a ERC valorarlos.ERC insiste en que su candidato a la Presidencia de la Generalitat no es otro que el presidente cesado, pero no quiere pronunciarse sobre si puede ser investido a distancia y gobernar desde Bruselas, y avisa: