Condenan a una mujer a cuatro meses de prisión por desear en Facebook que "violen en grupo" a Inés Arrimadas

Insultos a Iceta y Albiol

Una mujer ha aceptado una pena de—que queda en suspensión a condición de que no delinca en dos años— y hacer unpor un delito contra la integridad moral al haber deseado en un comentario de Facebook que "violen en grupo" a la líder de Cs en CataluñaEn una sentencia tras un, la acusada ha admitido que la noche del 3 de septiembre publicó en su perfil: "Escuchando a Arrimadas en el debate de T5 solo puedo desearle que cuando salga de noche la violen en grupo porque no se merece otra cosa semejante perra asquerosa".Tras la repercusión mediática que tuvo su comentario, la acusada eliminó su perfil de Facebook y transmitió susLa mujer escribió este comentario como reacción a la participación de Arrimadas en un debate de Telecinco esa misma noche, en el que también participaban(PSC),(PP) y el abogado, a los que también insultó pero que no lo denunciaron."Qué bonito debate:y el abogado defensor de terroristas de Isis defendiendo que no se vote, claro", escribió en referencia al referéndum independentista que el Govern de la Generalitat de entonces convocó para el 1 de octubre.La acusada ha reconocido en la sentencia que con; que cuando escribió "maricona mala" se dirigía a Iceta; que dijo "aborto del diablo" insultando a Albiol, y que con la expresión "abogado defensor de Terroristas del Isis" se refería a Nart.La sentencia, que es firme al aceptarla la acusada, le condena a cuatro meses de cárcel —queen este tiempo— y a participar activamente en un curso de derechos humanos sobre el pleno respeto a la igualdad y a la no discriminación de las personas, en particular por motivos de género e ideológicos.