Cs descarta optar a la presidencia del Parlament y el Govern tras el "portazo" de los 'comuns'

Nuet, en la Mesa del Parlament

El diputado electo de Cs en el Parlamentha descartado este martes conseguir que su diputado electo José María Espejo-Saavedra presida el Parlament y su diputada electa y líder de filas Inés Arrimadas gobierne la Generalitat tras eltransmitido por CatECP al respecto, informa Europa Press.Así lo ha dicho en una rueda de prensa celebrada este martes por la tarde en la Cámara catalana, tras mantener un encuentro con la diputada electa de CatECP en el Parlament Elisenda Alamany, en el que los comuns hanCarrizosa se ha mostrado contundente al explicar que no ve posibilidad para lograr situar a sus candidatos al frente de las instituciones, ya que, y las ausencias de al menos cinco diputados independentistas que podrían darse porque ocho de ellos están en prisión o en Bruselas.Sobre si plantearían una mayoría no independentista si algunos diputados soberanistas no puedan recoger su acta, ha contestado que no fue Cs quien puso en sus listas a "de la justicia".si han decidido poner a candidatos que tienen problemas incluso para acudir a una sesión de investidura", ha razonado y ha recordado que las últimas informaciones no apuntan a que estos diputados vayan a renunciar a su acta y dejar correr la lista para permitir que otros diputados ocupen su lugar.Preguntado por la posibilidad de que los comuns tengan una representación cedida en la Mesa del Parlament por las fuerzas independentistas y si eso conformaría una Mesa menos independentista, ha dicho que el candidato de CatECPpor lo que descarta que el órgano sea más plural en ese supuesto.La diputada electa de CatECP en el Parlament Elisenda Alamany ha explicado este martes que ha trasladado a JuntsxCat, ERC, Cs y PSC su voluntad de situar al diputado electo de su formaciónen la Mesa del Parlament.Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras mantener cuatro reuniones con los grupos parlamentarios de Cs, JuntsxCat, ERC y PSC en la Cámara catalana en las que ha argumentado que con la presencia de Nuet quieren representar en el órgano rectorTambién ha explicado que en el encuentro mantenido con el diputado electo de Cs Carlos Carrizosa los comunsde la formación naranja que aspiraba a la Presidencia de la Mesa.Alamany considera que la mayoría que Cs propone —alternativa a la independentista— no es posible, por lo que llama a la formación naranja: "Les pediríamos, porque no venimos a hacer el juego de la confusión o estas ocurrencias comunicativas"."Juegan a configurar esta mayoría vía acción represora y. Alguien que está de acuerdo con suspender el autogobierno de Cataluña difícilmente se puede erigir como candidato para proteger las instituciones" catalanas, ha criticado.Preguntada por si en las reuniones con los representantes de JuntsxCat y de ERC se les ha ofrecido representación en la Mesa del Parlament, ha contestado quey que se ha tratado de primeras tomas de contacto.Así, ha añadido que su voluntad de situar a Nuet en la Mesay que no mercadearán con su presencia en el órgano, sino que pretenden que la legislatura sea de todos los catalanes.Preguntada por si, en caso de que consiguieran representación en la Mesa, se avendrían a impulsar un cambio del reglamento del Parlament que permitiese al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ser investido presidente desde Bélgica, ha explicado que esaAdemás, ha reiterado que su representaciónni para facilitar que un bloque gobierna sobre el otro, pero ha advertido de que "Cataluña se gobierna desde Cataluña y no se puede gobernar desde Bruselas".